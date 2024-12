Curacao. Il Parlamento approva la nuova ordinanza nazionale sul gioco d’azzardo

Il Parlamento di Curacao ha approvato la National Ordinance for Games of Chance (LOK), il nuovo quadro normativo del paese e il sistema di licenze di gioco. Il progetto di

Il Parlamento di Curacao ha approvato la National Ordinance for Games of Chance (LOK), il nuovo quadro normativo del paese e il sistema di licenze di gioco. Il progetto di legge ha ottenuto la maggioranza dei voti parlamentari, 13 voti positivi e sei negativi. Il prossimo passo sarà l’approvazione e la firma della legge da parte del governatore. Probabilmente accadrà la prossima settimana e a partire da quella data il LOK entrerà in vigore.

Il LOK rivede il quadro normativo esistente, affrontando efficacemente preoccupazioni di lunga data sulla sicurezza e la supervisione del gioco online. Sostituirà il modello precedente con due tipi principali di licenze: B2B per i fornitori di servizi e B2C per gli operatori che si occupano direttamente dei giocatori. Ora sarà richiesto che gli operatori stabiliscano un ufficio fisico a Curacao, rafforzando l’impegno della giurisdizione per la governance sull’isola.

Questa ordinanza era molto attesa già da tempo nel paese come dichiara il Ministro delle Finanze, Javier Silvania, il principale promotore della riforma legislativa, che sui suoi profili social scrive: “Il Natale è arrivato in anticipo quest’anno! Con l’approvazione del disegno di legge Lok, il popolo di Curazao ha finalmente ottenuto ciò che era stato negato per più di 31 anni! Con l’accettazione del LOK, siamo entrati in un’era di rinascita economica. Le entrate previste daranno al governo lo spazio finanziario per realizzare un avvio strutturato e sostenibile per sradicare la povertà e affrontare molte delle sfide che abbiamo di fronte”.

Con 200 licenze già emesse e altre 1.000 domande in sospeso, le entrate previste dalla legge sono state destinate ad iniziative sociali, come l’aumento delle pensioni e il sostegno ai programmi sportivi. Tra i punti in sospeso che sono stati discussi nella promulgazione, è stato concordato di destinare:

Il 5 % del reddito del gioco online all’aumento delle pensioni mensili;

Il 3 % ad un fondo sportivo;

Il 2 % andrà alle risorse educative.

Uno dei problemi più controversi sarà il passaggio dalla Junta de Control del Juego (GCB) alla neonata Autoridad del Juego de Curazao (CGA). L’opposizione ha descritto questo processo caotico e costoso, rilevando che il GCB sta già combattendo per gestire il numero crescente di licenze. Con il personale inappropriato e le normative poco chiare, l’incapacità del GCB di supervisionare efficacemente l’industria ha causato lamentele sia per gli attori che degli operatori. I giocatori hanno denunciato perdite economiche e pratiche illegali, mentre gli operatori criticano la mancanza di linee guida chiare e capacità di risposta.

L’approvazione di Lok ha lasciato Curacao a un crocevia. Sebbene i sostenitori della legge immaginino un settore del gioco più regolamentato e prospero, i critici avvertono di possibili problemi derivati da preparazione e supervisione inappropriate.

PressGiochi