Corner Lottomatica: raggiunta la nuova rendicontazione periodica

Buone notizie dalla Commissione tecnica STS-Lottomatica! A partire da oggi 17 giugno, è disponibile su CAST il nuovo rendiconto periodico delle attività di gioco per i corner scommesse. Come già anticipato da Lottomatica la scorsa settimana tramite apposita comunicazione, il rendiconto è articolato per singola settimana, con evidenza del relativo conguaglio alla tredicesima settimana. Il rendiconto è utile per ricostruire i volumi delle attività di gioco e dei relativi compensi (fissi – anticipi – conguagli).

Si tratta – riporta STS – di un importante risultato, ottenuto a seguito di un proficuo lavoro portato avanti con Lottomatica dalla nostra Commissione Tecnica STS, cui partecipa il CDN di STS e una rosa dei nostri Rappresentanti Provinciali STS più esperti in materia.

Non è il primo risultato della Commissione: già nel settembre 2023 si era raggiunta una semplificazione dell’estratto conto periodico, in cui la riorganizzazione dei dati e la nuova grafica hanno reso maggiormente fruibili tutte le informazioni di dettaglio.

Ma non è tutto: dopo la pausa estiva ci saranno altri aggiornamenti migliorativi, sempre a vantaggio della rete dei tabaccai titolari di corner, a beneficio di maggiore chiarezza e sintesi.

La Commissione Tecnica STS e Lottomatica, con la sua consueta disponibilità, continueranno a lavorare insieme mettendo al centro dell’attenzione le esigenze dei punti vendita.

PressGiochi