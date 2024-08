Coppa Italia: in campo per i 32esimi di finale, tocca anche al Napoli

Cresce l’attesa per la prima degli Azzurri di Conte contro il Modena. Il match Sassuolo – Cittadella vede la vittoria della prima quotata a 1.65; Udinese e Avellino si affrontano con segno 1 atteso a 1.17; Monza – Sudtirol prevede la squadra di Nesta vincente a 1.46.

Oggi continua la Coppa Italia con i 32esimi di finale, che si terranno dal 9 al 12 agosto, dopo il turno preliminare che ha determinato l’accesso al tabellone principale. L’azione inizia questa sera al Mapei Stadium dove si affronteranno due squadre di Serie B: Sassuolo e Cittadella. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di casa con il segno 1 quotato a 1.65; la X è data a 3.65, mentre il 2 è bancato alto a 4.85. Rispetto alle reti, il No Goal è dato a 1.71, il Goal è fissato a 1.98; l’Under 2,5 è offerto a 1.70, a quota dell’Over 2,5 è di poco superiore, attestata a 1.99.

Al Bluenergy Stadium si sfideranno per il primo round della Coppa Italia Udinese e Avellino. Per questa partita i pronostici vedono la squadra del manager Kosta Runjaić vincente con segno 1 quotato a 1.17, la X è data a 6.40, mentre il 2 degli uomini di Michele Pazienza è atteso decisamente più alto a 13.00. L’Over 2,5 viene dato a 1.46, contro l’Under 2,5 che si attesta a 2.47; il Goal è bancato a 2.15, mentre il No Goal è quotato più basso a 1.60.

Allo U-Power Stadium di Monza sarà teatro dello scontro tra Monza e Südtirol. I bookies propongono gli uomini di Alessandro Nestain testa: l’1 è infatti quotato a 1.46, mentre il segno 2 della squadra di Federico Valente è dato alto a 6.15. La X è attesa a 4.15. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 7.00, l’1-0 è dato a 7.25, mentre l’1-1 è attestato a 8.25.

Allo stadio Bentegodi si giocherà Verona – Cesena, per la quale i bookmakers di Betsson propongono gli Scaligeri come vincenti: il segno 1 è quotato a 1.56, contro il 2 degli uomini di Michele Mignani proposto più alto a 5.30, e la X data a 3.85. Per questo match, il No Goal è atteso a 1.80, mentre il Goal è previsto a 1.84; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono dati rispettivamente a 1.78 e 1.86.

Allo stadio Castellani si giocherà Empoli – Catanzaro, match per il quale viene proposta la vittoria dei padroni di casa a 1.48. La X e il segno 2 sono dati rispettivamente a 4.05 e a 6.00; il risultato esatto più atteso per questo match è l’1-0, proposto a 6.60; il 2-0 è quotato a 6.85 e l’1-1 a 8.00.

Sabato 10 si terrà la partita tra Napoli e Modena, per la quale i bookmakers vedono gli uomini di Antonio Conte in vantaggio con l’1 quotato a 1.15, di gran lunga favoriti quindi rispetto al segno 2, dato alto a 13.00. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 6.85. Per questo match, il No Goal è il più atteso, attestato a 1.65; l’Over 2,5 viene quotato a 1.38, superiore all’Under 2,5 bancato a 2.67. Il 2-0, dato a 6.60, è il risultato esatto più atteso, seguito dal 3-0 attestato a 7.00; tutti gli altri sono quotati superiori al 9.25.

Per Parma – Palermo, i pronostici vedono l’1 fissato a 1.86, inferiore al segno 2 bancato a 3.95; anche la X si attesta alta a 3.35. Per quel che riguarda Sampdoria – Como, è attesa la vittoria dei Lariani: il segno 2 è quotato a 2.22, la X è bancata a 3.20, mentre l’1 dei Blucerchiati è dato a 3.05.

La partita tra Torino e Cosenza che si svolgerà all’Olimpico Grande Torino, vede la squadra granata attesa in vantaggio con l’1 quotato a 1.28; la quota del pareggio è bancata a 5.25, mentre il segno 2 è atteso a 8.50. Il risultato esatto previsto è il 2-0 atteso a 6.75, seguito dall’1-0 e dal 3-0 che si attestano entrambi a 8.25. Per questo match, il Goal e il No Goal sono attesi a 1.88 e 1.76; l’Over 2,5 è dato a 1.50, mentre l’Under 2,5 è più alto a 2.30.

PressGiochi