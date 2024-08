Conference League. La Fiorentina, contro il Puskas Akademia, ricomincia la corsa europea: vittoria e clean sheet a 1,78 su Sisal.it

Siccome non c’è due senza tre, la Fiorentina riparte all’assalto della Conference League sperando, stavolta, in un epilogo diverso. Dopo aver perso le ultime due finali, la Viola proverà ad

Siccome non c’è due senza tre, la Fiorentina riparte all’assalto della Conference League sperando, stavolta, in un epilogo diverso. Dopo aver perso le ultime due finali, la Viola proverà ad arrivare fino a Breslavia e alzare finalmente la coppa. I toscani iniziano un nuovo corso agli ordini di Raffaele e ripartono dai play off contro il Puskas Akademia: secondo gli esperti Sisal, la Fiorentina è favoritissima a 1,19 contro il 12 della società ungherese mentre si scende a 6,00 per il pareggio.

La quota sale leggermente, fino a 1,78, per un successo di Biraghi e compagni senza subire reti. I padroni di casa puntano a chiudere il discorso qualificazione segnando almeno tre reti, un’ipotesi che si gioca a 1,85. In questa girandola di marcature non è escluso un autogoal che pagherebbe 9 volte la posta. La Fiorentina spera che Moise Kean, nel tabellino dei marcatori a 2,00, possa trovare la prima gioia in maglia viola mentre Andrea Colpani sogna una notte da protagonista con goal o assist a 1,52. Sul versante opposto, la difesa gigliata dovrà guardarsi da Lamin Colley, in goal a 4,50.

PressGiochi