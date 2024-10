Clickout Media si prepara per l’edizione “mostruosa” della affiliata IGB a Barcellona

Neil Roarty portavoce di Clickout Media, la società di marketing multicanale con un team di oltre 120 professionisti con sede in sedi internazionali chiave, ha previsto che la prima edizione

Neil Roarty portavoce di Clickout Media, la società di marketing multicanale con un team di oltre 120 professionisti con sede in sedi internazionali chiave, ha previsto che la prima edizione dello spettacolo che si terrà a Barcellona sarà un “evento davvero mostruoso”.

Parlando delle sue speranze per la storica edizione del prossimo anno Roarty ha aggiunto: “Il Barcellona è una città meravigliosa e probabilmente più adatta al networking serale di Londra poiché l’area centrale è più autonoma – e ovviamente il tempo è migliore! Con gli ambiziosi piani di crescita dello spettacolo è comprensibile che l’affiliata IGB si stia trasferendo e direi che la perdita di Londra è il guadagno di Barcellona “. Ha aggiunto: “La città di Barcellona non ha eguali quando si parla di intrattenimento e di ospitalità serale, quindi sono sicuro che il trasferimento sarà una cosa positiva, anche se ci vuole un po’ di tempo per abituarsi nella pianificazione annuale di tutti.

Per questo ho pochi dubbi sul fatto che lo spettacolo a gennaio sarà un evento davvero mostruoso “.

Riflettendo sulla risposta entusiasta del settore al trasferimento al Fira Gran Via Barcellona, ​​che è una delle più grandi sedi espositive in Europa, Naomi Barton, il direttore del portfolio globale di IGB Events ha dichiarato: “Sono lieta di confermare che la campagna di marketing a sostegno dell’affiliata IGB 2025 ha centrato l’obiettivo con più affiliati di igaming che si registrano per frequentare molto prima rispetto al ciclo promozionale.

“L’affiliata IGB è l’unico evento al mondo che ha una focalizzazione dedicata alla connessione degli affiliati di Igaming con operatori, programmi di affiliazione e fornitori di tecnologia. La nostra missione è quella di facilitare la rete aziendale eccezionale, fornire contenuti di alta qualità e fornire una leadership di pensiero che promuove le partnership basate sulla fiducia e guida la crescita in tutto l’ecosistema degli affiliati Igaming. Consegnando questi obiettivi fondamentali, prevediamo di inaugurare un futuro incredibilmente luminoso per tutti i nostri clienti. ” L’affiliata IGB 2025 presenterà un record di 250 espositori e sponsor leader del settore, una vivace comunità di oltre 8000 affiliati Igaming e oltre 50 programmi di rete di affiliazione e fornitori di tecnologia tutti riuniti in un ambiente dinamico e coinvolgente.

Per maggiori informazioni sull’evento incluso l’accesso a free Affiliate cliccare qui: https://barcelona.igbaffiliate.com

PressGiochi è media partner dell’evento