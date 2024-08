City-United, Derby per il primo titolo stagionale. I pronostici di Netwin

Nei top 5 campionati si inizia a fare subito sul serio e il primo, vero titolo assegnato tra Inghilterra, Italia, Germaina, Francia e Spagna è il Community Shield tra il City e lo United. A quasi tre mesi dal trionfo dei Red Devils in FA Cup per 2-1 contro i campioni d’Inghilterra, torna una delle classiche del calcio estivo, la prima coppa che viene assegnata considerando i tornei più importanti. Una sorta di riscaldamento, visto che la settimana successiva inizierà la Premier League, con Guardiola subito atteso dal Chelsea. I Red Devils cercano il secondo titolo nel giro di tre mesi contro i rivali cittadini, per poi debuttare in campionato a Old Trafford contro il Fulham.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Due squadre che si sono avvicinate in modo decisamente diverso a questa partita, e non solo per quanto riguarda i risultati elle amichevoli, ma anche per il calciomercato. I campioni d’Inghilterra in carica hanno disputato quattro amichevoli tra cui due perse con Milan e Barcellona, ma si sono imposti 4-2 sul Chelsea nel preludio al campionato. Lo United, invece, ha perso contro due squadre inglesi (Arsenal e Liverpool), vincendo invece con Rangers e Betis. Dopo due precampionati non esaltanti, dunque, Guardiola e ten Hag si giocano già molto: partire con un trofeo vorrebbe dire iniziare questa complicata e lunga stagione nel modo giusto.

IL PUNTO SUL CITY

Il Manchester City ha ottenuto tre sconfitte nelle prime tre partite: contro il Celtic (4-3), contro il Milan (3-2), con il Barcellona ai rigori nella tournée americana, sede anche del ko con i rossoneri. Poi, il 4-2 al Chelsea. La formazione campione d’Inghilterra in carica non ha quasi cambiato nulla, ma il mercato potrebbe essere stravolto da un’importante operazione in uscita. Dopo aver detto di voler pensare al suo futuro, infatti, Julian Alvarez ha deciso di lasciare gli inglesi per accasarsi all’Atletico Madrid. I colchoneros lo preleveranno dalla formazione di Guardiola per una cifra vicina ai 95 milioni di euro. Cifra importante per un ragazzo che tuttavia ha già vinto tutto quello che si poteva vincere, con il City e con l’Argentina (di recente, la Copa America).

IL PUNTO SULLO UNITED

Il Manchester United non se l’è di certo passata meglio, risultati alla mano. I Red Devils, infatti, hanno debuttato con un ko con il Rosenborg, alternando poi sempre una vittoria (2-0 ai Rangers, 3-2 al Betis) ad un ko (2-0 con l’Arsenal 3-0 con il Liverpool). Il mercato è ancora ovviamente aperto, ma la formazione di ten Hag si è resa protagonista di un acquisto che riguarda anche la Serie A, visto che ha pagato la clausola rescissoria per assicurarsi Joshua Zirkzee dal Bologna. La squadra è quasi pronta e il campionato si avvicina: partire subito con un successo contro i campioni d’Inghilterra darebbe ulteriore slancio ad un club chiamato almeno a centrare il ritorno in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

Guardiola si ritrova ancora senza alcuni Nazionali inglesi come Foden e Rodri, mentre De Bruyne è appena tornato ad allenarsi e quindi i due difficilmente saranno del match. Tanta curiosità per ten Hag: lancerà subito Zirkzee titolare? Le amichevoli, per ora, hanno suggerito il contrario.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il Derby che vale il Community Shield i tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria del City quotata a 1.60, e credono che la sfida sarà ricca di Gol dato che le squadre danno sempre spettacolo per cui spazio all’Over 2.5 quotato a 1.46.

