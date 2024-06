“Chi se non gli Azzurri?”, il focus su Italia e Inghilterra: Nazionale Azzurra ‘core de Roma’, Inghilterra la più titolata

Sono ormai note le Nazionali che hanno superato con successo la fase a Gironi e si sono qualificate per gli Ottavi di Finale. Le due squadre del cuore dei tifosi azzurri sono Italia e Inghilterra, quest’ultima scelta nel sondaggio lanciato da “Chi se non gli Azzurri?”, la campagna di Netwin.News in collaborazione con Superscommesse che ha chiesto agli italiani di “adottare” una Nazionale di riserva da supportare insieme a quella azzurra e da tifare in caso di malaugurata eliminazione della squadra di Spalletti.

Per conoscere meglio le due rose, la lente d’ingrandimento si è focalizzata su alcune curiosità: la provenienza geografica degli Azzurri e quale Nazionale, tra Italia e Inghilterra, vanta il maggior numero di titoli.

Provenienza Italia: dall’analisi, è emerso che la Nazionale Italiana è “core de Roma”. Infatti, ben 5 giocatori provengono dal Lazio e precisamente dalla capitale. Secondo posto per la Lombardia con 4 calciatori, terzo parimerito per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria con 3 giocatori. Nessun azzurro, invece, proviene dalle isole o dal Sud Italia oltre al sardo Nicolò Barella.

Titoli: Chi tra Italia e Inghilterra, invece, detiene più titoli? L’attuale Nazionale inglese registra complessivamente 103 titoli, mentre l’Italia 73 in tutto. Tra i giocatori con il maggior numero di riconoscimenti spicca Barella per la Nazionale Azzurra, per l’Inghilterra i tre fuoriclasse del City Foden, Walker e Stones. Spostando l’attenzione sui due CT, Spalletti sfoggia in bacheca 8 titoli, zero invece per Southgate nel ruolo di tecnico.

PressGiochi