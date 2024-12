Cellxpert punta a costruire un anno record prima del debutto di iGB Affiliate

Cellxpert punta a iGB Affiliate per contribuire a costruire un 2024 record durante il quale ha raddoppiato la sua base clienti, si è assicurata importanti partnership in regioni chiave in

Cellxpert punta a iGB Affiliate per contribuire a costruire un 2024 record durante il quale ha raddoppiato la sua base clienti, si è assicurata importanti partnership in regioni chiave in crescita, tra cui LATAM e Asia, e ha continuato a rafforzare le relazioni con grandi operatori multimarca, multi-paese e multi-prodotto europei e globali.

“In LATAM, abbiamo stretto partnership con operatori di spicco come Aposta Ganha, Grupo Esportes da Sorte e Blaze”, ha spiegato Josh Swerdlow, CRO di Cellxpert. “Con le nuove normative locali sulle licenze destinate a rimodellare il mercato, il consolidamento è all’orizzonte. Stiamo aiutando gli operatori non solo a gestire questi cambiamenti, ma anche a scalare i loro programmi di affiliazione con gli strumenti e le funzionalità di cui hanno bisogno per rimanere al passo”.

In Asia, un mercato con un alto potenziale di crescita, Cellxpert si è guadagnata la fiducia di leader del settore come FUN88, W88 e BTC365. “Queste partnership parlano della scalabilità e della trasparenza che la nostra piattaforma offre”, nota Swerdlow. “L’Asia presenta opportunità uniche e la nostra capacità di anticipare le richieste degli operatori garantisce ai nostri clienti di essere pronti per il successo. Sono incredibilmente orgoglioso del team e voglio cogliere questa opportunità per ringraziarli per la loro dedizione”.

Il successo di Cellxpert è radicato nel suo impegno di lunga data nella creazione di una piattaforma progettata per il settore iGaming. Dal 2008, sotto la guida del CTO e fondatore Assaf Dor, il marchio ha sviluppato una piattaforma ricca di funzionalità e altamente scalabile utilizzando un’architettura software all’avanguardia che garantisce scalabilità illimitata e tempi di inattività quasi pari a zero.

“Ciò che ci distingue è la nostra capacità di offrire un valore misurabile agli operatori”, sottolinea Swerdlow. “Sia attraverso integrazioni in tempo reale che guidano report ricchi di dati, funzionalità avanzate di postback o API per gli affiliati o flussi di lavoro di pagamento automatizzati, abbiamo creato una piattaforma di cui operatori e affiliati si fidano per gestire le complessità dei programmi di affiliazione iGaming con migliaia di affiliati attivi”.

Swerdlow, che si è unito a Cellxpert all’incirca nel periodo dell’ultimo evento di Londra di iGB Affiliate, porta con sé quasi due decenni di esperienza nella crescita delle aziende B2B, con oltre 10 anni di esperienza nell’affiliate and partner marketing. “Da quando mi sono unito, sono estremamente orgoglioso dei nostri risultati. Il mio obiettivo è stato quello di ampliare l’attività a livello commerciale, assicurando al contempo ai nostri clienti un successo a lungo termine. Il 2024 è stato un anno di convalida, a dimostrazione del fatto che il nostro approccio risuona profondamente tra gli operatori. Nel 2025, la nostra priorità sarà espanderci in nuove regioni, rafforzare le relazioni con i nostri clienti e aiutare gli operatori a liberare il loro pieno potenziale di crescita”.

Guardando al futuro, Swerdlow è fiducioso che Cellxpert continuerà a stabilirsi come la soluzione di riferimento per gli operatori che gestiscono programmi di affiliazione multi-brand, multi-paese e multi-prodotto. “Ci concentreremo sull’assicurare che gli operatori che non hanno familiarità con la nostra offerta comprendano il valore trasformativo che apportiamo”, aggiunge. “Con fiducia, innovazione ed esecuzione al centro di ciò che facciamo, il 2025 promette di essere un altro anno di crescita da record e leadership del settore a partire dall’edizione storica di gennaio di iGB Affiliate Barcelona”.

