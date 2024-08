Catania, associazione culturale mascherava una sala giochi abusiva: inflitta una maxi sanzione

Durante il controllo gli agenti hanno scoperto 16 slot machine elettroniche irregolari perché non collegate alla rete telematica dei monopoli di Stato.

Gli agenti della squadra amministrativa della polizia, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato degli accertamenti in una associazione culturale nei pressi di piazza Aldo Moro a Catania.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto 16 slot machine elettroniche irregolari perché non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi sono stati tutti sequestrati e all’associazione sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 176mila euro. La polizia amministrativa effettuerà nei prossimi giorni ulteriori controlli per contrastare il gioco d’azzardo.

PressGiochi