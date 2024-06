CasinoMania: disponibile la top 5 dei giochi di Endorphina

Su CasinoMania, il Casino Online del gruppo Cristaltec, l’offerta continua ad espandersi!

Ogni giorno si aggiungono nuove slot online con titoli intriganti ed esclusivi. Tra queste esclusive c’è Lucky Streak X di Endorphina, una delle slot nella top 5 del provider.

Gli altri giochi della top 5 disponibili su CasinoMania includono:

Joker Ra

Lord Of The Seas

Chance Machine 20

Fresh Crush

Ogni slot offre ai giocatori esperienze uniche: avventure tra i pirati con la slot Lord of the Seas, viaggi alla scoperta della natura con la slot Fresh Crush, e diamanti scintillanti con Chance Machine 20. Inoltre, si potrà partire per un viaggio tra passato e futuro con Joker Ra e il sapore della frutta con Lucky Streak X.

PressGiochi