Casinò di Sanremo: a settembre incassi per 4,25 mln, 38,7 mln dall’inizio dell’anno

Dall’inizio del 2024 gli incassi hanno superato € 38,7 milioni, risultato ottenuto con l’incasso del mese appena concluso che ha raggiunto quota € 4,25 milioni.

Le sale registrano sempre un flusso continuo di visitatori. A settembre le presenze si sono attestate a 14.200 unità, portando le frequentazioni annuali a più 165.000 visitatori.

Sempre numerosi gli appassionati di poker, a cui è dedicato il Tps di ottobre che si snoderà con gare e tornei durante tutto il mese. Prepara il World Series Poker, il prestigioso WSOP che dal primo di novembre porterà nella Poker Room sanremese numerosi players apprezzati a livello nazionale e non solo.

“Iniziamo l’ultimo trimestre dell’anno con un denso programma di tornei di grande livello, che interesseranno la Poker Room. Sono attesi molti dei migliori giocatori, protagonisti spesso dei nostri tornei di livello internazionale, scelti per i premi interessanti e le tipologie di gioco. Sono occasioni importanti che coinvolgono anche i flussi ricettivi e turistici cittadini, oltre a movimentare le presenze nelle nostre sale, dove riscontriamo il loro gradimento per le diversificate offerte d’intrattenimento e per le vincite sempre sostenute.” ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo.

Continua:” Abbiamo, inoltre, concluso con il successo del concerto Sold Out di Enrico Ruggeri il programma Eventi della stagione estiva e già abbiamo calendarizzato i prossimi gala, il primo sabato 5 ottobre. Vogliamo dedicare ai nostri clienti spettacoli di grande qualità nazionale, riservando loro eventi con i grandi protagonisti del mondo dell’intrattenimento, come nella nostra migliore tradizione.”

Sul versante delle vincite, nel mese di settembre, è stato superato un altro record: quello del numero di jackpot del valore superiore a € 5.000 vinti in un solo mese. Sono stati, infatti, 115, il numero mensile più alto sino ad oggi, per un montepremi complessivo di € 1.134.970. In nove mesi sono stati erogati premi del valore superiore a € 5.000 per € 9.483.675 milioni.

Dall’inizio dell’anno la Casa da Gioco ha realizzato introiti di gioco per € 38,7 milioni. (-3,9% rispetto allo stesso periodo del 2023) Le slot hanno complessivamente realizzato in 9 mesi € 29,4 milioni mentre i giochi tradizionali si attestano a € 9,3 milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti per € 2,66 milioni con un surplus percentuale del 37% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La Poker Room ha ottenuto € 2,6 milioni (+9,7% rispetto al 2023) suddivisi tra Tornei, che hanno introitato un 1,1 milioni di euro, Cash Game e Ultimate Poker.

Nel mese di settembre gli introiti si sono attestati a € 4,25 milioni, di cui € 3,4 milioni totalizzati nelle sale dei Giochi Elettromeccanici.

