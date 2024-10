Canada: un rapporto rivela un aumento delle frodi sospette nel gioco d’azzardo online

TransUnion ha pubblicato un rapporto che mostra gli effetti dei tentativi di frode digitale su vari settori nella prima metà del 2024. È emerso che il 5,74% di tutte le transazioni digitali tentate in Canada coinvolgeva sospetti di frode digitale. Si tratta di un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

L’indagine ha rivelato che il gioco d’azzardo è stato il settore maggiormente colpito da potenziali tentativi di frode digitale, con sospetti di frode nel 9,6% delle transazioni. Questo confronto è del 9,2% per il commercio al dettaglio e del 7,7% per le transazioni governative. L’industria del gioco d’azzardo ha registrato il secondo più alto aumento percentuale anno su anno, con un +79,3%.

Secondo l’indagine, il 54% dei canadesi ha dichiarato di essere stato recentemente preso di mira da tentativi di frode tramite email, chiamate telefoniche o messaggi di testo. Il phishing è stato il tipo più comune, seguito da smishing e vishing.

Patrick Boudreau, responsabile della gestione dell’identità e delle soluzioni antifrode di TransUnion Canada, ha dichiarato: “Proteggere i clienti e le loro attività dalle frodi è essenziale per consentire esperienze di consumo sicure e personalizzate. Questi risultati rivelano che, nonostante gli sforzi di buona fede compiuti dalle aziende per identificare e prevenire la frode fino ad oggi, i truffatori continuano ad evolversi ed è vitale che i metodi di prevenzione delle frodi si adattino ai tempi che cambiano. Le aziende che non lo stanno già facendo dovrebbero assicurarsi di sfruttare le tecnologie di prevenzione delle frodi, come la verifica dell’identità, l’intelligenza IP, la reputazione del dispositivo e la rilevazione di identità sintetiche come componenti critiche dei loro programmi di prevenzione delle frodi.”

A luglio, iGaming Ontario ha pubblicato il suo rapporto sulle performance di mercato per il primo trimestre dell’anno fiscale 2024-25. L’ammontare delle scommesse dal 1° aprile al 30 giugno è stato di 18,4 miliardi di dollari canadesi (13,3 miliardi di dollari statunitensi), con un aumento del 3,4% rispetto all’ultimo trimestre e un incremento del 31% rispetto all’anno precedente.

Il ricavo da gioco è stato di 726 milioni di dollari canadesi, con un aumento del 5,2% rispetto al quarto trimestre e un incremento del 34% anno su anno. Durante il primo trimestre, sono stati attivi quasi 1,9 milioni di account giocatori. La spesa media mensile per account giocatore attivo è stata di 284 dollari.

