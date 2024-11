Campania. Baselice: “Abolendo l’osservatorio sul gioco si rallenta il lavoro contro il disturbo da gioco d’azzardo”

“Smantellando questa architettura istituzionale, dopo che essa è pervenuta a regime, si produce una crisi gravissima, dalla quale subiranno ben prevedibili danni anche gli strumenti concertativi adottati in sede di

“Smantellando questa architettura istituzionale, dopo che essa è pervenuta a regime, si produce una crisi gravissima, dalla quale subiranno ben prevedibili danni anche gli strumenti concertativi adottati in sede di conferenza Stato Regioni. Abolendo l’osservatorio si obliterano dunque tutta la metodologia, e le conseguenti procedure codificate per le programmazioni regionali rivolte a rendere effettiva la disponibilità di Livelli Essenziali di Assistenza per trattare il Disturbo da Gioco d’Azzardo”.

Questo il commento del Responsabile dell’Osservatorio Regionale della Campania per la lotta al gioco d’azzardo, Aniello Baselice che ha recentemente commentato sulle pagine di vallopiu.it la scelta del Governo di sopprime attraverso la Legge di Bilancio il fondo vincolato per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del Disturbo del gioco d’azzardoe abrogare l’organismo “Osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo e alla dipendenza grave”. Sarà sostituito da un Osservatorio generale sulle patologie da dipendenze.

PressGiochi