Cagliari: incappucciati e armati rapinano un centro scommesse

Momento di paura in un centro scommesse di Sestu, in provincia di Cagliari. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, un centro scommesse è stato preso di mira da tre malviventi incappucciati che, armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale chiedendo i soldi dell’incasso. I rapinatori sono poi riusciti a fuggire con un bottino di circa 1.800 euro.

Secondo le prime ricostruzioni i malviventi hanno atteso che il titolare, chiudesse l’attività, per poi agire. Avrebbero minacciato l’uomo intimandogli di consegnare il borsello con l’incasso della giornata, e per farlo l’avrebbero colpito alla testa con il calcio della pistola.

Ferito in modo grave, l’uomo ha comunque costretto i rapinatori alla fuga. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari è ora cosciente e in attesa di ulteriori accertamenti medici.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi.

