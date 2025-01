Bulgarograsso (CO): nuova ordinanza che stabilisce orari di apertura delle sale gioco

Il sindaco del comune di Bulgarograsso (CO) ha firmato un’ordinanza denominata “Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro” con la quale si stabiliscono nuove limitazioni negli orari di apertura delle sale giochi durante la giornata.

Nell’ordinanza sono presenti i presupposti che hanno condotto a tale decisione: “La diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo”. E poi continua citando una sentenza del Consiglio di Stato: “La regolamentazione degli orari delle attività di gioco costituisce misura idonea a prevenire l’emergere e la diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo considerato che mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco”.

Premesso poi che “I dati raccolti tramite l’applicativo S.M.A.R.T. evidenziano come nel nostro comunale siano presenti numerosi luoghi in cui è possibile praticare il gioco d’azzardo lecito, nonché un consistente volume di giocato”, si è ritenuto necessario: “intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo, ma non solo, per i minori e gli anziani del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, esercizi commerciali, etc.) ed ex art 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, sale VLT, etc.) del TULPS (R.D. 773/1931), dando atto che compete al Sindaco la puntuale individuazione di dette limitazioni attraverso specifica ordinanza ai sensi dell’art. 50 comma7 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii – T.U.E.L.”

Sulla base di queste premesse, il sindaco ha disposto che: “L’orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi”. Quindi contestualmente: “L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi.”

PressGiochi