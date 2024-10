Bulgaria. NRA aggiunge nuovi operatori alla black list del gioco d’azzardo

Roumen Spetsov, direttore generale dell’Agenzia nazionale delle entrate (NRA) della Bulgaria, ha ampliato la lista nera del gioco d’azzardo online del paese con altri 52 operatori.

Dopo un’indagine esaustiva da parte dell’ente regolatore nazionale del gioco d’azzardo, la sua branca specializzata, l’Electronic Audit of Systems of Gambling Operators (EASGO), ha concluso che i siti web in questione erano rivolti a utenti bulgari senza una licenza attiva ai sensi della legge sul gioco d’azzardo.

Visitando i siti web, alcuni dei quali avevano domini dall’Armenia (.am) e dal Kazakistan (.kz), i clienti si sono trovati di fronte a banner pubblicitari e testo di accompagnamento che invitavano gli utenti a partecipare ai giochi illegali creando un profilo giocatore e quindi aprendo un account per depositi e prelievi, il tutto reso facilmente accessibile. “Ordino che la fornitura di giochi online sui seguenti siti web che operano senza una licenza ai sensi della legge bulgara venga sospesa entro tre giorni da questa decisione”, ha affermato Spetsov in una dichiarazione.

Se i siti web rimangono attivi dopo la scadenza indicata, la NRA può quindi presentare un reclamo legale contro di loro tramite l’Alta corte bulgara e inviare un’esecuzione a tutti i provider di servizi Internet nel paese per bloccarne l’accesso. Gli sforzi della Bulgaria per cacciare gli operatori illegali dal Paese hanno avuto un successo significativo sotto la guida della NRA di Spetsov, raggiungendo un totale di 2500 siti web bloccati dall’inizio dell’anno. A settembre 2023, quel numero era 150. Andando avanti fino a gennaio 2024, i casi sono aumentati a 600. Sono state rafforzate anche le capacità AML, con la NRA che ha lanciato una nuova suddivisione specializzata l’anno scorso per agire come organismo di protezione contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’ente regolatore. Anche gli azionisti del gioco d’azzardo nel Paese sono stati attivamente coinvolti in iniziative congiunte facilitate dalla NRA e da altri enti governativi per garantire che il settore rimanga mobilitato per contrastare i cattivi attori. Questi sforzi si sono rivelati necessari, poiché la Bulgaria è attualmente inserita nella greylist del FATF, il che significa che il paese rappresenta un rischio elevato per il sistema finanziario internazionale, anche attraverso il settore del gioco d’azzardo. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare poiché il FATF ha recentemente introdotto nuovi criteri nel processo decisionale su come collocare i paesi nella greylist. Secondo le nuove regole, l’elenco includerà solo le nazioni classificate come “meno sviluppate” secondo il protocollo delle definizioni delle Nazioni Unite. Poiché la Bulgaria non rientra in questa categoria, potrebbe essere rimossa dalla greylist del FATF quando le modifiche saranno implementate nel prossimo ciclo di valutazioni del FATF che inizierà l’anno prossimo.

