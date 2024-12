Buio come il cuore, un thriller che esplora l’oscurità dell’animo umano

Il 12 dicembre debutta sul grande schermo “Buio come il cuore”, un nuovo thriller diretto da Marco De Luca, regista romano che vive e lavora a Londra e co-scritto con il critico cinematografico Claudio Masenza. Prodotto da Blue Film di Claudio Bucci e Mario Pezzi, il lungometraggio si appresta a catturare il pubblico con un mix avvincente di mistero, sensualità e tensione, rielaborando i temi classici del noir in un contesto contemporaneo.

LA TRAMA

Protagonista della storia è Anna (Elisabetta Pellini), un’attrice ambiziosa che cerca di fuggire da un passato tormentato, ma che si trova intrappolata in una rete di segreti e ossessioni. La sua vita si complica ulteriormente con la presenza del marito possessivo Giulio (Antonio Grosso), dell’ex amante Daniela (Antonietta Bello) e del giovane amante e fotografo Fabio (Stefano Gianino). A completare il cast, i talentuosi Gabriele Rossi, Costantino Comito e le leggende Stefania Casini e Luc Merenda. L’intreccio di passioni e tradimenti condurrà i personaggi verso un finale sorprendente e inaspettato.

ELISABETTA PELLINI: UNA VERA FEMME FATALE

Elisabetta Pellini, protagonista indiscussa, dimostra ancora una volta di essere un’attrice versatile e magnetica. Già nota per le sue performance in “Le tre rose di Eva” e “Infernet”, Pellini regala al pubblico un personaggio ricco di complessità, che fonde vulnerabilità e determinazione. “Elisabetta ha il dono di dare vita a personaggi che riflettono le sfumature dell’animo umano – afferma il regista Marco De Luca – e ha reso Anna indimenticabile.”

PERCHÉ GUARDARE “BUIO COME IL CUORE”

Caratterizzato da atmosfere inquietanti, una fotografia espressionista e un ritmo incalzante, “Buio come il cuore” non è solo un thriller, ma un viaggio nei meandri oscuri della psiche umana. Ispirato a film mitici del cinema americano come “La fiamma del peccato” e “Basic Instinct”, il film si distingue per il suo stile unico e un finale da brivido.

Non perdere l’opportunità di scoprire questo capolavoro del thriller italiano. Preparati a un coinvolgente racconto. Ti aspettiamo al cinema!

I PARTNER

Questo film è stato realizzato grazie al supporto fondamentale di eccezionali partner. Un sentito ringraziamento a La Conca Star Srl, S.C. AMAVI TEXTILE CREATION S.R.L., Saturnino Eye Wear, Mangiatorella e Clem, la cui collaborazione ha reso possibile questa straordinaria produzione. La vostra dedizione e la vostra creatività hanno arricchito il nostro progetto, e siamo entusiasti di condividerne il risultato con tutti voi.

PressGiochi