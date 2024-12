Brasile: rimandata al prossimo anno la votazione della legge sul gioco d’azzardo

Il senatore relatore della proposta di legge, Irajá, ha deciso di toglierla dall’ordine del giorno a causa del clima sfavorevole al voto positivo. Il disegno di legge 2.234/22, che legalizza giochi come casinò, bingo, jogo do bicho e corse di cavalli, non è stato votato mercoledì 4 dicembre e il suo esame sarà rinviato al prossimo anno.

La proposta è stata ritirata su richiesta dello stesso relatore, il senatore Irajá (PSD-TO), dopo un ampio dibattito tra i senatori sullo stato di avanzamento del progetto. Le pressioni del gruppo evangelico, che si erano già manifestate nei giorni precedenti, hanno avuto il loro effetto.

La richiesta di rinviare l’ordine del giorno avanzata dal senatore Flávio Arns (PSB-PR) e firmata da 33 deputati ha reso impossibile votare quest’anno.

La richiesta richiede “dati di proiezione sugli effetti specifici della proposta sui servizi di psichiatri, psicologi e assistenti sociali della rete pubblica per il trattamento dei problemi di dipendenza dal gioco”. Poiché la richiesta urgente non viene approvata, le modifiche presentate dovranno essere analizzate dalla Commissione Costituzione e Giustizia (CCJ) sotto la gestione del prossimo Consiglio di amministrazione e della nuova presidenza del collegio.

La maggioranza dei senatori intervenuti mercoledì ha chiesto che il dibattito venga ampliato, distribuendo il progetto alle commissioni Affari Sociali (CAS), Affari Economici (CAE) e Pubblica Sicurezza (CSP). Alcuni parlamentari contrari al testo sostengono che il progetto potrebbe incoraggiare il gioco d’azzardo e reati come il riciclaggio di denaro. Prima di chiederne la rimozione dall’agenda, Irajá ha difeso la legalizzazione e ha ricordato che alcuni di questi giochi già operano clandestinamente.

