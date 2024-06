Brasile: la legge per la legalizzazione di casinò, bingo e giochi d’azzardo passa in Senato

Lo scorso mercoledì 19 giugno, la Commissione Giustizia e Cittadinanza (CCJ) ha approvato con 14 voti favorevoli e 12 contrari un disegno di legge che legalizza casinò, sale bingo, gioco d’azzardo e scommesse sui cavalli in Brasile. Il testo, già approvato dalla Camera dei Deputati, passerà ora alla plenaria del Senato per un ulteriore esame.

Il relatore, senatore Irajá, ha difeso il disegno di legge come un’opportunità di reddito e occupazione e un modo per legalizzare attività illegali, come il popolare jogo do bicho, inoltre la regolamentazione dei giochi potrebbe portare a uno sviluppo economico e sociale, incrementando il turismo e generando investimenti stimati in 100 miliardi di R$, con la creazione di circa 1,5 milioni di posti di lavoro. Le entrate annuali previste sono di 22 miliardi di R$, da distribuire tra stati, comuni e Unione.

Il disegno di legge mira a regolamentare un’attività attualmente illegale, che nel 2023 avrebbe potuto generare entrate tra 14,3 e 31,5 miliardi di R$. La regolamentazione permetterebbe allo Stato di affrontare eventuali legami tra gioco d’azzardo e criminalità organizzata.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni tra i parlamentari contrari, come i senatori Alessandro Vieira, Magno Malta ed Eduardo Girão, riguardo ai potenziali rischi di riciclaggio di denaro, rafforzamento delle organizzazioni criminali, aumento della criminalità e dipendenza dal gioco d’azzardo.

Il presidente della CCJ, senatore Davi Alcolumbre, ha rinviato la discussione a mercoledì prossimo per mancanza di consenso. Il disegno di legge stabilisce regole specifiche per i diversi tipi di giochi e limiti numerici per gli esercizi commerciali, al fine di facilitare l’ispezione e il controllo statale sulle esternalità negative.

PressGiochi