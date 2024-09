Bologna, cinquanta slot accese fuori orario consentito, multa per circa 8mila euro ad una sala giochi

Cinquanta su sessanta VLT (Video Lottery Terminal) accese fuori dall’orario consentito. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale durante un controllo di routine in una sala giochi della zona di Borgo Panigale. L’intervento è avvenuto alle 14, un orario in cui, secondo l’ordinanza comunale, tutte le macchine da gioco devono essere spente.

Contrariamente a quanto previsto, la sala era in piena attività: solo dieci dispositivi erano spenti, mentre le altre cinquanta VLT erano in funzione. Gli agenti hanno così avviato il procedimento di identificazione delle macchine attive, redigendo cinquanta verbali per un totale di circa ottomila euro di sanzioni. Questi verbali si sommano agli oltre centocinquanta già emessi dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno.

Le VLT, simili alle slot machine, sono apparecchi da gioco collegati in rete, che offrono vari giochi e condividono un jackpot cumulativo tra più dispositivi.

L’ordinanza comunale, in vigore dal 2018, è stata introdotta per contrastare la ludopatia, limitando il funzionamento delle macchine da gioco agli orari 10-13 e 17-22.

PressGiochi