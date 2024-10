Bollettino ADM, nel secondo trimestre spesi nei giochi 5,9 mld; il 58% del contributo all’Erario arriva da Slot e Vlt

Nel secondo trimestre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di circa 3,3 miliardi di euro, dato in crescita del

Nel secondo trimestre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di circa 3,3 miliardi di euro, dato in crescita del +28,32% rispetto al primo trimestre 2024, ma in calo di appena lo 0,52% rispetto allo stesso periodo 2022.

Questo è un primo risultato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta all’interno del Bollettino Statistico trimestrale pubblicato quest’oggi e realizzato grazie all’Ufficio Studi e Progetti Speciali che ha curato il coordinamento dei contributi delle Direzioni Centrali e Territoriali dell’Agenzia.

Dall’inizio dell’anno sono 5,8 i mld che arrivano dai giochi all’erario.

La raccolta nel secondo trimestre si ferma a 40,5 mld, con un importo vinto dai giocatori di 34,6 mld. Sono stati spesi nel complesso dagli italiani in questo periodo 5,9 mld.

Tale report espone i principali risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del secondo trimestre del 2024, distinguendo i dati relativi a fiscalità e vigilanza dei settori core dell’Agenzia.

Per quanto riguarda il contributo all’erario dalle varie tipologie di giochi, il 58,6% arriva dagli apparecchi da intrattenimento (1,7 miliardi), il 27,7% (839 mln) da giochi numerici e lotterie e il restante 13,6% diviso tra scommesse (190 mln) e altri giochi (220 mln).

PressGiochi