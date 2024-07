Boca Juniors-Independiente Del Valle, in palio gli ottavi di finale. I pronostici di Netwin

Tutto in 90 minuti e, anzi, potrebbe non bastare. Dopo lo 0-0 in Ecuador, Independiente Del Valle e Boca Juniors si giocano l’accesso agli ottavi di finale della Copa Sudamericana (l’”Europa League” del Sud America) alla Bombonera. Si riparte dallo 0-0 dell’andata e, stavolta, non saranno ammessi pareggi: dopo il match di Buenos Aires, una squadra continuerà il suo cammino nella competizione, l’altra tornerà invece a casa. E i risultati recenti sono dalla parte di entrambe, ragion per cui predire l’andamento di questo match è molto complicato.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Boca Juniors arriva a questo match dopo aver ottenuto due pareggi nelle ultime due partite: tra queste, anche lo 0-0 in Ecuador proprio contro l’Independiente Del Valle, oltre poi al 2-2 ottenuto in campionato contro il Defensa y Justicia. Gli argentini hanno una striscia positiva di quattro incontri, con l’ultimo ko che risale al 2 giugno, giorno del ko per 1-0 in casa del Platense in campionato. Il 16 maggio, addirittura, è il giorno dell’ultima sconfitta degli ospiti, battuti 2-1 dal Palmeiras in Libertadores: un risultato che è valso la retrocessione in Sudamericana.

IL PUNTO SUL BOCA JUNIORS

In campionato ha ottenuto soltanto 8 punti in 6 giornate ed è già a -6 da Union Santa Fe e Huracan. Non un periodo ottimale, dunque, per il Boca Juniors, che però può puntare sulla spinta della Bombonera per tentare il passaggio del turno. L’altro elemento da tenere in considerazione è che in caso di qualificazione non solo resterebbe in corsa per vincere il titolo, ma affronterebbe agli ottavi di finale il Cruzeiro: sfidare una brasiliana, per un’argentina, è sempre uno stimolo in più per fare meglio. Senza contare che la Sudamericana potrebbe portare ottimismo anche in vista del campionato.

IL PUNTO SULL’INDEPENDIENTE DEL VALLE

L’ultima sconfitta dell’Independiente Del Valle risale al 16 maggio, proprio lontano dall’Ecuador: ko per 2-1 in casa del Palmeiras. Ora, un’altra trasferta per una squadra che non perde da più di due mesi e che, in campionato, è prima in classifica da imbattuta, con 10 vittorie in 15 partite e un margine di +4 sul Barcellona SC. Un ottimo momento di forma, dunque, per il club dell’Ecuador, che punta al colpo grosso anche in campo internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI

Nello 0-0 della sfida d’andata non ci sono stati espulsi né ammonizioni con squalifica. Potrebbero dunque essere confermate le due formazioni titolari che hanno pareggiato in Ecuador senza segnare.

Boca Juniors (4-4-2): Romero; Advincula, Di Lollo, Rojo, Blanco; Saralegui, Benitez, Delgado, Ceballos; Janson, Miguel Merentiel.

Independiente Del Valle (4-3-3): Ramirez; Fernandez Corder, Carabajal, Schunke, Caicedo Lastra; Paez, Ortiz, Zabala; Ibarra, Lopez Patron, Arroyo.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il passaggio del turno i tipster di Netwin prevedono la qualificazione del Boca Juniors, spinto dal calore della Bombonera. Sarà in ogni caso una partita non scontata e, anzi, potrebbe anche non concludersi nei tempi regolamentari. Per questo, suggeriscono il pareggio nei 90 minuti quotato a 3.40. Mercato alternativo l’Under 2.5 quotato a 1.61.

PressGiochi