Bilancio dello Stato: tra gennaio e aprile entrate da giochi e lotterie per 2,3 mld

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-aprile 2024 mostrano nel complesso una crescita di 18.045 milioni di euro (+7,4 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+16.318 milioni di euro, +10,5 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+1.727 milioni di euro, +2,0 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 15.864 milioni di euro (+10,5 per cento). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.054 milioni di euro, +30,0 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+820 milioni di euro, +8,0 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 1.420 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023 (15,9 per cento).

Nel primo quadrimestre del 2024 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 166.771 milioni di euro (+15.864 milioni di euro, +10,5 per cento). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 94.058 milioni di euro (+12.934 milioni di euro, +15,9 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 72.713 milioni di euro (+2.930 milioni di euro, +4,2 per cento).

Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 49.502 milioni di euro (+1.710 milioni di euro, +3,6 per cento).

Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 2.318 milioni di euro registrando una flessione pari a 159 milioni di euro (-6,4 per cento).

Un calo che viene confermato anche sul fronte degli incassi, dove si registra un -8,1% pari a 2.284 milioni incassati, 201 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2023.

