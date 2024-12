BIG Africa Summit 2025, a febbraio l’incontro tra i maggiori esperti di igaming

Tra solo 10 settimane, il BiG Africa Summit ritorna per la sua 11ª edizione annuale, questa volta a Gaborone, in Botswana, dal 17 al 20 febbraio 2025. Organizzato da Eventus

Organizzato da Eventus International, questo prestigioso evento di quattro giorni riunirà visionari e decision-maker senior del settore iGaming africano e non solo, mettendo in evidenza la trasformazione entusiasmante del Botswana in un hub fiorente per l’industria. Con nuove licenze che stimolano una crescita senza precedenti nella regione, questo è il momento di esplorare il futuro dell’iGaming in tutto il continente.

L’evento, molto ambito, è maturato insieme all’industria ed è diventato un punto di incontro cruciale, attirando partecipanti internazionali—sia sostenitori di lunga data che nuovi entranti—anno dopo anno. Esperti di primo piano continuano a tornare al BiG Africa Summit, attratti dalla promessa di crescita all’interno di una comunità di gioco che emana una dedizione e passione incrollabili. Alla sua 11ª edizione annuale, il summit rimane un catalizzatore per il progresso, con l’obiettivo di essere un faro di eccellenza per l’industria negli anni a venire.

Il BiG Africa Summit 2025 inizierà con workshop pratici su strategie di affiliazione e questioni legali chiave, seguiti da una vivace reception di benvenuto per il networking. Il secondo giorno sarà dedicato a discussioni ad alto impatto su come armonizzare le normative, il gioco responsabile e le ultime innovazioni nei pagamenti, accompagnate da presentazioni dinamiche e ampie opportunità di networking. Il terzo giorno si concentrerà su temi all’avanguardia come l’uso dell’IA nelle scommesse sportive, i casinò digitali, l’ascesa delle scommesse mobili e degli sport fantasy, e infine, il quarto giorno, il summit si concluderà con un’escursione indimenticabile e una cena di addio.

