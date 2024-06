Betsson Sport sponsor del torneo Italy Major Premier Padel

In vista della tappa di Roma, che si terrà dal 17 al 23, il brand ha firmato un accordo come partner ufficiale del torneo.

Betsson Sport annuncia una sponsorship con Premier Padel, il circuito di Padel più importante del mondo. In vista del torneo Italy Major Premier Padel, che si terrà a Roma dal 17 al 23 giugno nella capitale italiana, il brand ha firmato un accordo come partner ufficiale per sostenere questo incredibile sport, che negli ultimi anni è cresciuto in popolarità.

Il nuovo accordo costituisce un’altra ulteriore conferma della passione verso il mondo sportivo di Betsson Sport poiché la disciplina mancava ancora nel roster della vasta gamma di sponsorship che il nuovo brand di infotainment già vanta.

Il padel è infatti lo sport con racchetta in più rapida crescita al mondo e il Premier Padel, la serie di competizioni globali per giocatori d’élite, si svolgerà in 25 tornei e in 18 Paesi durante la stagione 2024. Le Premier Padel Finals, che si giocheranno a Barcellona dal 18 al 22 dicembre, vedranno le coppie meglio classificate battersi per i trofei finali maschili e femminili. A partecipare, numerosi e rinomati talenti come Agustin Tapia, Arturo Coello, Gemma Triay e Paula Josemaria.

“Poter annoverare anche il padel tra gli sport di cui ci facciamo ambasciatori è per noi una grande fonte di orgoglio”, ha affermato Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Sostenere la passione per le varie discipline è sempre stato uno dei punti focali dei nostri progetti e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per contribuire ad arricchire il mondo dello sport”.

Si aggiunge così un altro tassello al puzzle sportivo che Betsson Sport sta componendo in Italia. Con l’obiettivo di accrescere la passione per lo sport, il brand ha pronte ulteriori grandi novità per questa estate: nuove ed entusiasmanti opportunità per tutti gli appassionati, che contribuiranno a rendere il panorama sportivo italiano ancora più vivace e coinvolgente.

PressGiochi