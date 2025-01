Betsson sigla partnership con GameplAI per fornire scommesse localizzate e personalizzate ai giocatori

GameplAI, fornitore emergente di prodotti di trading automatizzati per bookmaker globali, ha avviato una partnership con l’operatore di giochi Betsson. Questa collaborazione vedrà GameplAI fornire contenuti di scommesse localizzati e innovativi per il portafoglio di brand internazionali del Gruppo Betsson.

La capacità di GameplAI di offrire contenuti accattivanti, sia pre-partita che live, su prop bet per giocatori e micro-mercati in una varietà di sport consentirà a Betsson di integrare la propria portata globale con contenuti localizzati. GameplAI ha personalizzato i propri prodotti in base alle preferenze specifiche dei mercati e dei clienti, offrendo la più ampia gamma di mercati per giocatori nei principali campionati calcistici globali, tra cui La Liga spagnola, Serie A italiana, Bundesliga tedesca, Premier League inglese e Série A brasiliana.

In collaborazione con Opta, GameplAI ha lanciato il suo innovativo servizio di prop bet per giocatori e offerte di mercati contestuali, che hanno registrato un forte coinvolgimento e solidi margini durante i tornei di Copa America ed Euro 2024 della scorsa estate, oltre che nei sei principali campionati europei di questa stagione. Betsson prevede ora di utilizzare questo prodotto unico nei mercati rilevanti per offrire esperienze di scommesse altamente personalizzate ai propri clienti.

I mercati testa a testa tra campionati di GameplAI permetteranno agli scommettitori di puntare costantemente sulle prestazioni delle star di diversi campionati. Ad esempio, quando il campionato brasiliano riprenderà a marzo, i fan del Flamengo potranno scommettere su Pedro affinché superi in prestazioni i migliori talenti offensivi europei – da Erling Haaland a Kylian Mbappé e Vinicius Junior – su base settimanale.

Graham Savage, Co-Fondatore di GameplAI, ha dichiarato: “Betsson rappresenta il tipo di operatore che GameplAI è progettato per supportare, fornendo prodotti di trading flessibili che migliorano sia il coinvolgimento dei clienti che le prestazioni finanziarie.

“Siamo entusiasti di collaborare con Betsson per perfezionare le loro offerte sportive internazionali in ambienti di mercato così diversificati. Con una copertura dei campionati in continua espansione e lanci di nuovi prodotti, siamo sicuri che questa partnership confermerà l’impatto localizzato delle soluzioni di GameplAI per operatori globali.”

Joakim Thor, Direttore del Prodotto Sportsbook di Betsson Group, ha dichiarato: “GameplAI ha dimostrato una straordinaria capacità di fornire prodotti di trading innovativi, su misura per le esigenze di operatori multi-mercato. Siamo certi che le loro offerte di micro-mercati e prop bet per giocatori risuoneranno fortemente con i pubblici locali nei nostri mercati diversificati. Importante, il loro team dedicato offre un supporto eccezionale ed è altamente ricettivo al nostro feedback, aumentando ulteriormente il valore del prodotto per i nostri clienti.”

