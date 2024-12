BetBlocker nominato Charity Partner di Clarion Gaming per ICE, Affiliate IGB e IGB L! VE

BetBlocker, l’iniziativa pionieristica che offre uno strumento gratuito, anonimo, accessibile e robusto per bloccare il gioco d’azzardo e per consentire agli utenti di controllare il proprio comportamento di gioco, è stata nominata partner di beneficenza di Clarion Gaming per la stagione 2024/25.

Il premio riguarderà le prime edizioni di ICE e iGB Affiliate che si terranno a Barcellona, nonché l’edizione di luglio 2025 di iGB L!VE, la prima ad aver luogo al ExCeL di Londra.

In risposta alla notizia Pedro Romero, Chief of SG Partnerships di BetBlocker ha dichiarato: “Essere nominato partner di beneficenza di Clarion Gaming è un onore fantastico ed è un riconoscimento al nostro impegno nella promozione ad un gioco d’azzardo più sicuro a livello mondiale. Questa partnership sottolinea anche la crescente consapevolezza e l’impegno del settore dei giochi per la responsabilità sociale.”

Ha aggiunto: “ICE, iGB Affiliate e iGB L!VE ci forniscono un trio di potenti piattaforme globali che ci permetteranno di amplificare il nostro messaggio, connetterci con le principali parti interessate e mostrare come BetBlocker può fare una vera differenza nel minimizzare i danni del gioco d’azzardo. Questa opportunità rafforza la nostra determinazione a collaborare con tutti gli stakeholder, incluso l’industria del gioco, per dare priorità al benessere dei giocatori.”

Concentrandosi su come BetBlocker prevede di attivare la sua presenza Pedro Romero ha spiegato: “Ai tre eventi leader del settore intendiamo ospitare sessioni coinvolgenti sul gioco d’azzardo più sicuro per evidenziare il ruolo di BetBlocker e il suo impatto, dimostrare la funzionalità e l’efficacia dello strumento BetBlocker attraverso dimostrazioni dal vivo dal nostro stand e facilitare le opportunità di networking con le parti interessate per esplorare collaborazioni e opportunità di finanziamento.

Durante tutto l’anno, sfrutteremo la visibilità e le connessioni derivanti da questa partnership per espandere campagne di sensibilizzazione a livello globale, sviluppare materiali didattici e iniziative rivolte agli operatori, affiliati, e giocatori e migliorare la nostra tecnologia per garantire che BetBlocker rimanga in prima linea di innovazione nella protezione dei giocatori.”

ICE e iGB Affiliate accoglieranno all’incirca 55.000 professionisti del settore del gioco d’azzardo provenienti da tutto il mondo. Con 120.000 metri quadrati di spazio rispetto ai 100.000 mq a ICE 2024 Fira Gran Via Barcellona sarà sede della migliore line-up di sempre del settore che comprende i più grandi e rispettati brand innovatori da ogni settore del gioco di tutto il mondo. Le principali associazioni di categoria, gli organismi strategici, i regolatori, gli amministratori delegati degli operatori del livello 1 e i creatori dei giochi saranno tutti a Barcellona in numeri record che rimarcando la reputazione dell’evento come “Davos of Gambling”.

PressGiochi