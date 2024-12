BetBlocker: ad ICE Barcelona il lancio della versione catalana di uno strumento per il gioco d’azzardo sicuro

BetBlocker, l’organizzazione per il gioco d’azzardo sicuro riconosciuta a livello internazionale, ha confermato che utilizzerà la sua presenza all’ICE Barcelona per svelare una versione catalana dell’app che fornisce uno strumento di blocco del gioco gratuito, anonimo, accessibile e robusto che aiuta i consumatori a controllare il loro comportamento di gioco.

Fornendo alcuni retroscena sul lancio, Pedro Romero, Chief of SG Partnerships presso BetBlocker, ha spiegato: “La versione catalana è stata progettata per essere culturalmente sensibile ed è distinta dalla versione spagnola.

Siamo stati fortunati a lavorare a stretto contatto con la dott. ssa Laura Maldonado, un’esperta di gioco d’azzardo e gioco d’azzardo catalana, che ha contribuito a garantire che la traduzione e l’adattamento andassero oltre la lingua. Le sue intuizioni sono state fondamentali per adattare lo strumento in modo che riflettesse i valori locali, le espressioni idiomatiche e le sfumature culturali.

La versione catalana non è solo una traduzione: è stata creata tenendo a mente le esigenze specifiche della popolazione della Catalogna, assicurandosi che risulti intuitiva e comprensibile per gli utenti”.

Romero ritiene che allineare il lancio con ICE Barcelona sia stata una scelta naturale per sottolineare l’impegno di BetBlocker nei confronti della Catalogna. Ha affermato: “Dato che ICE si terrà a Barcellona da quest’anno, abbiamo pensato che fosse un modo significativo per riconoscere la ricchezza culturale della Catalogna e supportare la comunità locale con una versione completamente accessibile di BetBlocker nella loro lingua madre.

Nel 2024 siamo stati abbastanza fortunati da ricevere finanziamenti dagli sponsor dell’ICE Consumer Protection Zone, che è stata successivamente rinominata Sustainable Gambling Zone. Abbiamo utilizzato quella donazione per aiutare a finanziare la versione catalana dell’app, quindi c’è una perfetta simmetria con la relazione altamente positiva che abbiamo con il team di Clarion Gaming e in particolare con ICE Barcelona”.

Guardando avanti all’ICE Barcelona BetBlocker si concentra sulla creazione di solide collaborazioni con organizzazioni locali, tra cui enti di beneficenza, servizi di supporto e operatori del gioco d’azzardo.

Pedro Romero ha confermato: “Il nostro obiettivo è garantire che lo strumento diventi ampiamente disponibile a chiunque in Catalogna ne possa aver bisogno, direttamente o tramite organizzazioni partner. Stabilendo queste partnership, speriamo di creare un impatto sostenibile e dimostrare il valore di soluzioni accessibili e localizzate nella promozione di pratiche di gioco più sicure. Questo lancio è solo l’inizio: siamo ansiosi di vedere come possiamo lavorare insieme per supportare ulteriormente le comunità locali”.

PressGiochi