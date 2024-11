Belgio. BAGO: dati preoccupanti sull’accesso dei giovani ai siti di gioco illegali

L’Associazione belga degli operatori di gioco (Bago) ha rivelato una statistica preoccupante che dimostra ulteriormente perché il recente divieto di gioco Under 21 adottato dal Belgio è stato un passo tempestivo.

Dopo che la Camera dei rappresentanti del Belgio ha sostenuto un decreto approvato dal Ministro Stefaan Van Hecke per revisionare il Belgian Gambling Act 1999, l’autorità di gioco del paese – Kansspelcommissie, ha introdotto le nuove misure di protezione dei giocatori aumentando l’età minima di accesso al gioco a 21 anni. I testi aggiornati limitavano inoltre la capacità degli operatori autorizzati di fare pubblicità ai consumatori, Bago ha avvertito che se il governo successivamente cercasse di perseguire un divieto totale di pubblicità, potrebbe portare alla confusione dei consumatori sulle opzioni legali sul mercato.

Tuttavia, il limite di età sul gioco sembra essere completamente in linea con la visione a lungo termine del corpo commerciale per il settore. Un nuovo studio commissionato da Bago ha rivelato che oltre la metà degli uomini di età compresa tra 18 e 21 anni aveva partecipato al gioco d’azzardo illegale prima che il divieto venisse sanzionato. Commentando lo studio, Tom de Clercc, presidente di Bago, ha dichiarato: “Questo è molto preoccupante. I giovani sotto i 21 anni non sono più autorizzati a giocare con operatori autorizzati. Ma anche prima del divieto, quasi la metà era già nel circuito illegale. Ciò dimostra che i siti Web illegali sono un grave problema sociale.”

“Poiché i fornitori riconosciuti utilizzano rigorosi controlli dell’età e sono fortemente impegnati nella protezione dei giocatori, i giovani ricorrono a siti illegali. È molto importante che l’approccio ai siti Web di gioco illegale sia stretto per fermare questo sviluppo.”

Ulteriori dettagli forniti dallo studio evidenziano che il 29% degli uomini nella fascia di età 18-21 ha nominato un sito di gioco illegale quando viene intervistato sul primo marchio di gioco che viene in mente. Inoltre, quando agli intervistati è stato fornito un elenco di operatori, l’85% di tutti gli intervistati ha riconosciuto i marchi illegali. Sulla questione di come sono capitati a giocare nei domini illegali, il 31% ha dichiarato di essere stato influenzato dalle pubblicità sui social media, mentre il 26% dalle sponsorizzazioni sportive.

Il vicepresidente di Bago Emmanuel Mewissen ha dichiarato: “L’alto riconoscimento degli operatori di gioco illegale tra i giovani di età compresa tra 18 e 21 anni è dovuto principalmente al potere di reclutamento dei social media. Devi solo aprire la tua app di social media e sarai sopraffatto da annunci da siti di gioco illegali. Questi marchi di gioco senza licenza sono prevalentemente presenti sui canali social molto popolari tra i giovani.”

Bago ricorda che gli operatori di gioco illegali non offrono le protezioni necessarie per proteggere i giocatori, come le verifiche dell’età, gli schemi di autoesclusione e i divieti/limiti bonus. Nei suoi ultimi sforzi per respingere il gioco illegale, il governo belga ha rinnovato il suo codice economico dando agli azionisti di mercato dei singoli giochi d’azzardo il diritto unilaterale di sollevare una denuncia su una potenziale violazione delle normative direttamente al tribunale commerciale di Bruxelles.

De Cleccq ha concluso: “I giovani hanno sempre più accesso ai siti di gioco illegali, che li attirano con bonus allettanti, ma che mettono in pericolo anche la privacy e la sicurezza dei dati personali. Queste piattaforme non solo aumentano il rischio di dipendenza da gioco, ma minano anche la fiducia in un mercato di gioco sicuro e regolamentato. Bago sostiene quindi campagne di sensibilizzazione mirate, una politica di gioco basata sui fatti e un approccio più rigoroso ai siti Web e alle misure illegali per tagliare i flussi finanziari a questi fornitori.”

PressGiochi