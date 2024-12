BEGE 2024, FightScout vince il Gaming StartUp Challenge 6.0

Il Gaming StartUp Challenge 6.0, svoltosi durante il secondo giorno del BEGE Expo 2024, si è concluso con un entusiasmante annuncio: FightScout è stato proclamato vincitore dell’edizione di quest’anno. L’evento, ospitato presso l’Inter Expo Center di Sofia, ha visto quattro startup eccezionali competere per presentare le idee più innovative.

In competizione con Ubitrack, Roni Games e 2Play1, FightScout ha impressionato la giuria grazie alla sua piattaforma rivoluzionaria, progettata per trasformare il mondo degli sport da combattimento. Unendo elementi di gioco a applicazioni reali, FightScout offre a fan e professionisti un’esperienza unica e interattiva, connettendo le comunità in modi nuovi ed entusiasmanti.

Parlando della vittoria, Lubomir Guedjev, fondatore di FightScout, ha espresso la sua emozione: “Vincere il Gaming StartUp Challenge 6.0 è un onore incredibile. Questo riconoscimento conferma il potenziale di FightScout. Siamo grati al BEGE e alla giuria per questa opportunità e non vediamo l’ora di espandere la nostra portata.”

Quest’anno, il Gaming StartUp Challenge ha messo in luce idee diversificate nel campo del gaming, delle tecnologie di tracciamento e delle applicazioni gamificate. Ognuna delle quattro startup ha presentato le proprie soluzioni a una giuria composta da esperti del settore, seguita da una vivace sessione di domande e risposte. La giuria, nonostante le difficoltà nel decidere, ha scelto FightScout per il suo approccio innovativo, la scalabilità e il potenziale di avere un impatto significativo nell’industria.

Innovation Capital, il principale fondo di venture capital pre-seed dell’Europa sudorientale, è stato un partner chiave del Gaming StartUp Challenge 6.0. Con oltre 180 aziende nel proprio portafoglio e investimenti fino a 1 milione di euro per startup, Innovation Capital destina oltre il 5% del proprio budget al settore del gaming e dell’intrattenimento, sostenendo idee scalabili in vari settori.

