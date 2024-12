Barletta: denunciato il titolare di una sala scommesse a seguito di controlli da parte della Polizia

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Questura della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) ha intensificato i controlli per contrastare i fenomeni della cosiddetta “malamovida” e della ludopatia. Le operazioni, coordinate dal Questore, mirano a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza nelle aree con maggiore affluenza.

Nei giorni scorsi, a Barletta, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, insieme al personale del Commissariato locale, hanno effettuato una serie di controlli mirati, concentrandosi in particolare sulle zone centrali della città.

Durante i controlli alle sale scommesse, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di una sala giochi che impiegava personale non autorizzato e privo del certificato obbligatorio richiesto per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane in tutte le città della provincia BAT, con particolare attenzione al rispetto delle normative relative alla ludopatia e al gioco d’azzardo.

PressGiochi