Barcellona-Athletic Bilbao, i blaugrana cercano conferme contro Nico Williams. I pronostici di Netwin

Il fuoriclasse dell’Athletic era il grande sogno blaugrana per l’estate, ma è stato blindato: non si muoverà dai Paesi Baschi. La sfida ha dunque un importantissimo significato per i due club

Da un lato il Barcellona di Hansi Flick, dall’altro l’Athletic Bilbao di Alejandro Valverde. La seconda giornata della Liga rinnova una delle rivalità più sentite del calcio spagnolo, tra due realtà che spesso si sono incrociate sul campo e sul mercato. L’ultimo incrocio è arrivato nell’estate che sta per concludersi, con la trattativa sfumata per portare Nico Williams al Barça. I blaugrana hanno ripiegato su Dani Olmo e sfideranno il gioiello spagnolo da avversario.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Barcellona giocherà ancora al Montjuic, e cercherà di confermare il discreto debutto nella Liga. I blaugrana hanno infatti sconfitto 2-1 il Valencia, grazie alla doppietta di Robert Lewandowski, mostrando un nuovo centrocampo e lanciando i propri giovani.

Di fronte ci sarà un Athletic Bilbao che non è soddisfatto della sua prima prestazione nella Liga. Con Nico Williams in campo da subentrante, i baschi hanno pareggiato 1-1 contro un Getafe estremamente rimaneggiato: la rete di Sancet non è bastata.

IL PUNTO SUL BARCELLONA

Dopo le frizioni con Xavi, che si era dimesso per poi decidere di continuare ed essere successivamente “esonerato”, il Barcellona ha avviato un nuovo ciclo in quest’estate. I blaugrana hanno deciso di puntare su Hansi Flick, reduce dal disastroso periodo da ct della Germania e voglioso di rimettersi in gioco nei club. La scuola tedesca, dunque, ma senza trascurare la cantera: quattro i giovanissimi titolari al debutto (Yamal, Cubarsì, Casadò e Bernal), che è coinciso con la vittoria per 2-1 sul Valencia. Sin qui il Barça ha acquistato solo il figliol prodigo Dani Olmo per 55mln, ma non si escludono ulteriori mosse in entrata.

IL PUNTO SULL’ATHLETIC BILBAO

Difendersi dall’assalto delle big a Nico Williams, che poteva partire versando i 58mln della clausola rescissoria dopo uno straordinario Europeo, era il solo ed unico obiettivo dell’Athletic Bilbao. I baschi possono dire di esserci riusciti, blindando la loro stella e convincendola a proseguire (al fianco del fratello) per un altro anno, con annessa maglia numero dieci e status da leader di un club che sogna il ritorno in Champions League. I baschi hanno chiuso solo due rinforzi: Alvarò Djalò (Braga) per le corsie offensive, Gorosabel (Alaves) per la difesa. Nonostante questo, il debutto è stato dimenticabile: 1-1 contro un Getafe in ricostruzione.

PROBABILI FORMAZIONI

Flick non ha potuto schierare Gavi e de Jong nel debutto stagionale, e deve fare i conti col caso-Gundogan. Il suo centrocampo è da ridisegnare e, anche se Pedri e Fermin Lopez sono a disposizione con Dani Olmo, non va esclusa la conferma del suo primo undici titolare. Potremmo rivedere Casadò e Bernal, così come il terzetto Yamal-Raphinha-Ferran Torres alle spalle di Lewa.

Di fronte ci sarà un Athletic Bilbao che è pronto a rilanciare dall’inizio i fratelli Williams: Inaki e Nico sulle fasce, Sancet alle spalle di Guruzeta. Occhio ad Ander Herrera, che può tornare titolare in mezzo al fianco di Vesga, mentre la porta è un rebus. Unai Simon e Agirrezabala sono ancora out, potrebbe rigiocare il giovane Padilla.

BARCELLONA (4-2-3-1) – ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Baldé; Bernal, Casadò; Yamal; Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) – Padilla; Gorosabel, Dani Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Ander Herrera; Inaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Bilancio contrastante per il Barça, l’anno scorso, contro i baschi. Una vittoria e un pari nella Liga, ma anche il ko (ai supplementari) nei quarti della Copa del Rey. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’X quotato a 4.05, l’alternativa potrebbe essere il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.73.

PressGiochi