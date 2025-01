Bando Lotto: ADM pubblica dei chiarimenti sui modelli di dichiarazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha risposto ad alcuni quesiti presentati in merito al bando di gara di rinnovo della concessione dei gioco del Lotto.

Di seguito riportato il testo integrale

QUESITO 1

Sono pervenute tre richieste di chiarimento in merito ai modelli di dichiarazione allegati alle Regole Amministrative.

Si riformulano le richieste presentate sotto forma di unico quesito, in quanto le domande vertono su un medesimo aspetto, ossia l’alternatività di alcuni modelli di dichiarazione da rendere rispetto ad altri.

In particolare, il richiedente chiede conferma che:

“….. non sia necessario produrre le dichiarazioni di cui allo schema Allegato sub 15 alle Regole Amministrative…………. se gli estremi identificativi di tutti i familiari conviventi di maggiore età e coniugi non separati vengono indicati dal legale rappresentante del candidato nella dichiarazione di cui all’allegato 12 alle Regole Amministrative”;

“………che gli schemi di dichiarazione allegati sub 16 e 17 alle Regole Amministrative sono tra loro alternativi, con la conseguenza che la presentazione della dichiarazione resa dal legale rappresentante del candidato anche per tutti gli altri soggetti rilevanti (schema dichiarazione sostitutiva sub Allegato 16) non rende necessaria anche la presentazione delle dichiarazioni dei singoli soggetti rilevanti (schema dichiarazione sostitutiva sub Allegato 17)”;

“…………che gli schemi di dichiarazione allegati sub 10 e 11 alle Regole Amministrative sono tra loro alternativi, con la conseguenza che la presentazione della dichiarazione resa dal legale rappresentante del candidato anche per tutti gli altri soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159 del 2011, ivi inclusi relativi familiari conviventi di maggiore età e coniugi non separati (schema dichiarazione sostitutiva sub Allegato 10), non rende necessaria anche la presentazione delle dichiarazioni dei singoli soggetti rilevanti (schema dichiarazione sostitutiva sub Allegato 11)”

RISPOSTA AL QUESITO 1

Al riguardo, si ritiene di dover precisare che i modelli di dichiarazione, di cui agli allegati 10,11,12,15,16 e 17 alle Regole Amministrative, pur essendo parte integrante della procedura di gara, non sono vincolanti nella forma, costituendo solo uno strumento di ausilio per il candidato.

In tale logica, gli stessi costituiscono un facsimile che contiene le dichiarazioni che devono essere rese dai soggetti tenuti, in base alla normativa vigente e alla disciplina di gara.

Non è escluso che i candidati possano decidere di uniformare, all’interno di uno specifico modello, le dichiarazioni dovute e, in particolare, che il legale rappresentante del candidato renda la dovuta dichiarazione anche per conto di soggetti terzi.

In particolare, i modelli di cui agli allegati 11, 15 e 17 si riferiscono a dichiarazioni che normalmente andrebbero rese dai soggetti – che il legale rappresentante del candidato ha inserito negli elenchi di cui agli allegati 10, 12 e 16 in ragione del ruolo tenuto all’interno della compagine- proprio per la particolarità del legame che si ritiene di dichiarare.

Nulla vieta, peraltro, che tale dichiarazione, in quanto volta a conoscere una condizione richiesta espressamente dalla normativa di riferimento nonché dalla disciplina di gara, possa essere resa, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante del candidato per conto terzi.

Si precisa, infine, che nell’allegato 17 delle Regole Amministrative, dopo la parola “Dichiara”, la frase “e i soggetti di cui all’allegato elenco” è da intendersi come refuso, non essendo presente in tale modello di dichiarazione alcun elenco allegato né indicazioni di altri soggetti da individuare.

PressGiochi