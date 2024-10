Bando giochi online: il parere di Malta approda in Parlamento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317,

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Repubblica di Malta, in ordine al progetto di regola tecnica di cui alla notifica 2024/405/IT, relativa al provvedimento concernente “Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 6a Commissione permanente.

PressGiochi