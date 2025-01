Bando giochi online: ADM pubblica modifiche ai documenti di gara

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante determina firmata dal direttore ai giochi Mario Lollobrigida, comunica che ai documenti di gara relativi alla procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto “Affidamento delle concessioni per le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione” indetta, ai sensi degli articoli 71 e 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con determinazione del Direttore Giochi del 17 dicembre 2024, n. 777860 e pubblicata, in data 18 dicembre 2024, sul Ted -Tenders electronic daily, supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 246/2024, con il numero di avviso n. 774403-2024 sono state apportate delle modifiche.

ADM precisa inoltre che le modifiche adottate sono da considerarsi non strutturali e, quindi, non necessitano di una nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in quanto lasciano impregiudicati ed immodificati tutti gli elementi essenziali dell’avviso della procedura di affidamento ivi pubblicato.

