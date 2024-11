Bacta promette di sostenere Safer Gambling Week mentre il settore promuove una campagna di sensibilizzazione

Bacta è in prima linea nelle iniziative per incoraggiare il gioco d’azzardo responsabile con l’associazione commerciale leader nel settore a basso livello di partecipazione che si unisce al Betting and

Bacta è in prima linea nelle iniziative per incoraggiare il gioco d’azzardo responsabile con l’associazione commerciale leader nel settore a basso livello di partecipazione che si unisce al Betting and Gaming Council, il Lotteries Council e la Bingo Association come organizzatori e sostenitori dell’edizione 2024 della Safer Gambling Week (SGW) che si svolgerà tra il 18 e il 24 novembre.

Con l’obiettivo principale di incoraggiare le persone a parlare e agire per giocare responsabilmente, l’iniziativa giunta alla sua ottava edizione, presenterà ciò che il sito ufficiale SGW ha denominato ‘blitz’ di messaggi di gioco più sicuro online e nelle sale da gioco fisiche al fine di stimolare un dibattito a livello nazionale sul gioco responsabile e sulle misure di sicurezza messe in atto dal settore regolamentato.

George McGregor, direttore esecutivo di Bacta (Government Relations), ritiene che l’iniziativa continui a dare un contributo significativo agli sforzi del settore per ridurre ulteriormente l’incidenza del gioco d’azzardo problematico. Ha affermato: “Il primo punto da sottolineare è che la Safer Gambling Week richiama l’attenzione su ciò che i membri di Bacta mettono in pratica ogni settimana e ogni giorno dell’anno. Questo impegno e questa cultura sono qualcosa di cui ogni membro di Bacta dovrebbe essere estremamente orgoglioso.”

“Il sito web Safer Gambling, rivolto ai consumatori, pone una serie di domande da tenere in considerazione e delinea come utilizzare strumenti di gioco più sicuri, come l’impostazione di limiti di tempo e deposito e come autoescludersi dal gioco”.

Ha aggiunto: “Come iniziativa di sensibilizzazione, la Safer Gambling Week ha dimostrato il suo valore. La Safer Gambling Week 2023 ha infranto i precedenti record sui social media, generando oltre 50 milioni di visualizzazioni su Twitter, Facebook e Instagram”.

“Il sito web ha ricevuto mezzo milione di visite e la campagna ha coinvolto un gran numero di parlamentari e colleghi di diversi partiti che hanno dato il loro sostegno, così come i club della Premier League West Ham United e Brighton and Hove Albion”.

“Safer Gambling Week dimostra che Bacta, i suoi membri e l’industria in generale sono pienamente impegnati a fornire un’esperienza di intrattenimento di gioco sicura, responsabile e piacevole per tutti i suoi clienti”.

