Bacta avvia i rapporti con il nuovo Ministro al gambling Twycross

L’associazione commerciale britannica dei giochi da intrattenimento Bacta ha accolto con favore la nomina della Baronessa Twycross come nuovo Ministro del Gioco d’Azzardo e ha esteso un invito a parlare alla sua Convention Annuale che si terrà il 28 novembre a One Birdcage Walk, nel cuore di Westminster.

Commentando quella che è stata una nomina sorprendente per molti stakeholder dell’industria del gioco d’azzardo, il presidente di Bacta, John Bollom, ha dichiarato: “Il Primo Ministro Keir Starmer ha portato nel Governo una serie di uomini e donne altamente qualificati dalla Camera dei Lord e li ha collocati in ogni Dipartimento.

“Nonostante la Baronessa Twycross non abbia un’esperienza pregressa nella politica del gioco d’azzardo, è chiaramente una persona intelligente e probabilmente sarà guidata dal Manifesto del Partito Laburista e dagli impegni del Labour in opposizione a dialogare con l’industria e completare il pacchetto di riforme sul gioco d’azzardo terrestre contenute nel Libro Bianco. Abbiamo già scritto al nuovo Ministro, che in precedenza ha servito come Vice Sindaco di Londra sotto Sadiq Khan, chiedendo un incontro anticipato e invitandola a parlare alla Convention di Bacta il 28 novembre. Non vediamo l’ora di costruire una relazione stretta e costruttiva.”

L’evento rappresenterà un’opportunità significativa per discutere delle future riforme e delle prospettive del settore del gioco d’azzardo nel Regno Unito, mettendo in evidenza l’importanza di una collaborazione efficace tra l’industria e il governo.

PressGiochi