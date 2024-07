Australia: il governo avvia revisione del Keno online e delle lotterie straniere

Il governo di Anthony Albanese in Australia ha avviato una revisione della regolamentazione del keno online e delle lotterie straniere. L’obiettivo è comprendere l’impatto di questi giochi sulla comunità e

Il governo di Anthony Albanese in Australia ha avviato una revisione della regolamentazione del keno online e delle lotterie straniere. L’obiettivo è comprendere l’impatto di questi giochi sulla comunità e valutare eventuali adeguamenti normativi per ridurre al minimo i danni legati al gioco d’azzardo online. Questa iniziativa segue una raccomandazione delle commissioni permanenti del Senato per l’ambiente e le comunicazioni, che avevano richiesto una revisione di 12 mesi delle lotterie di tipo keno ai sensi dell’Interactive Gambling Act 2001.

È stato pubblicato un documento informativo per comunicare la revisione, che comporterà consultazioni con sostenitori della minimizzazione del danno, enti di punta della comunità e di beneficenza, accademici, stati e territori, edicole e industria delle scommesse. La revisione riguarderà le dimensioni e la natura del keno online e delle lotterie straniere in Australia, il loro impatto, le esperienze dei clienti e la definizione di un “servizio di lotteria escluso” ai sensi dell’IGA. Esplorerà anche opzioni politiche come il divieto di credito e di pagamento digitale.

Questa revisione fa parte di un programma per ridurre i danni del gioco d’azzardo online. Le misure recenti includono il lancio di BetStop, il registro nazionale di autoesclusione, la pre-verifica obbligatoria dell’identità per i nuovi conti di scommesse online e il divieto di utilizzo della carta di credito per le scommesse online.

Ulteriori passaggi includono classificazioni minime obbligatorie per i contenuti simili al gioco d’azzardo nei giochi per computer e la sostituzione del messaggio “Gioca d’azzardo responsabile” con slogan basati sull’evidenza.

Il Ministro delle Comunicazioni Michelle Rowland ha dichiarato: “Il governo Albanese ha un programma globale per ridurre al minimo i danni legati alle scommesse online. La crescita e la disponibilità del keno online e delle lotterie straniere è particolarmente preoccupante. È importante comprendere l’impatto che questi due prodotti stanno avendo sulla comunità, compresi gli australiani vulnerabili e le piccole imprese. Il feedback garantirà che eventuali modifiche apportate dal governo siano ben bilanciate e adatte allo scopo, e i termini di riferimento aiuteranno a guidare eventuali modifiche future che il governo potrebbe apportare”.

“Questa revisione si aggiunge alle forti tutele dei consumatori introdotte dal governo Albanese, incluso il lancio di BetStop – il registro nazionale di autoesclusione, il divieto dell’uso di carte di credito per le scommesse online e l’introduzione di nuove classificazioni minime obbligatorie per i giochi per computer con caratteristiche simili al gioco d’azzardo contenuto”.

Il ministro dei servizi sociali, la deputata Amanda Rishworth, ha aggiunto: “Il nostro governo prende sul serio i danni legati al gioco d’azzardo e ci impegniamo a proteggere i consumatori, comprese le loro famiglie e la comunità, dai danni legati al gioco d’azzardo. Ciò include una revisione continua e un lavoro per affrontare tutti i fattori di danno legati al gioco d’azzardo, come la regolamentazione del keno online e delle lotterie con partite straniere. Il nostro governo ha già adottato importanti misure per ridurre al minimo e combattere la crescente prevalenza di persone che subiscono danni dal gioco d’azzardo in Australia e continuerà a farlo”.

PressGiochi