Atmosfere oscure e magie natalizie: nuove slot su StarCasinò

Nuove emozioni sulla piattaforma: arrivano tante novità tra cui SixSixSix in esclusiva per 15 giorni!

Questa settimana, su StarCasinò, gli utenti sono chiamati a vivere esperienze di gioco straordinarie con l’arrivo di quattro nuove slot, che si ispirano ai temi invernali e a atmosfere oscure, perfette per il periodo natalizio.

Big Bass Xmas Extreme di Pragmatic Play è la nuova slot natalizia disponibile sulla piattaforma dal 16 dicembre 2024. Gli appassionati sono invitati a unirsi al famoso pescatore in una spedizione nell’Antartide, tra pinguini, attrezzature da pesca e zaini, il tutto arricchito da una grafica coinvolgente e nuove entusiasmanti modalità di gioco. Il titolo si attiva con tre simboli scatter, che avviano i giri gratuiti. Ma non solo: due scatter sulle prime due righe attivano un respin, offrendo una seconda opportunità per attivare la funzione. Prima dell’inizio dei giri gratuiti, gli utenti possono scartare regali di Natale per ottenere modificatori bonus, tra cui giri extra, simboli di denaro garantiti e la rimozione dei valori più bassi.

Blood and Shadow 2 di NoLimit City torna anch’essa il 16 dicembre con una protagonista carismatica, la Shadow Girl. Ambientata in una cattedrale abbandonata, la slot catapulta gli utenti in un mondo oscuro e misterioso, dove segreti e abilità speciali attendono di essere svelati. Con una griglia di 5 rulli e 4 righe, espandibile fino a 5×5, il gioco offre fino a 3.125 linee di pagamento e un gameplay ad alta volatilità, con la possibilità di vincite fino a 16.161 volte la puntata.

Da oggi, 17 dicembre, SixSixSix di Hacksaw Gaming arriva in esclusiva su StarCasinò per 15 giorni. Un’esperienza di gioco davvero unica che vede protagonisti i simboli “6” rossi e blu, in grado di attivare le Ruote Malvagie. Ogni ruota regala premi in denaro o altre sorprese, a seconda della posizione in cui si ferma la freccia; le ruote possono apparire simultaneamente in più posizioni, aumentando le possibilità di vincita. Con una grafica ad alta tensione e un gameplay coinvolgente, questa slot promette di diventare un grande successo tra gli appassionati.

Infine, Cats of Olympus di Push Gaming, disponibile da oggi, 17 dicembre, affascina con una grafica straordinaria ispirata agli antichi miti greci. Questa slot combina alta volatilità e un motore di gioco entusiasmante, trasportando gli users tra le sfide degli eroi dell’Olimpo, dove potranno testare tutte le caratteristiche del gioco e scoprire le dinamiche che rendono Cats of Olympus una delle slot più amate del momento.

Le nuove slot sono disponibili su StarCasinò, pronte a portare il divertimento a livelli stratosferici.

PressGiochi