Astro: l’assemblea degli iscritti conferma la presidenza a Massimiliano Pucci

Un’associazione più solida e pronta alle sfide che attendono il settore nei prossimi mesi: questo è l’esito della riunione dell’Assemblea degli iscritti As.Tro, che si è tenuta quest’oggi.

Dopo la relazione informativa del Presidente – ed un aggiornamento sullo stato del riordino del gioco fisico con gli interventi del dott. Armando Iaccarino e dell’avv. Isabella Rusciano -, l’Assemblea ha approvato il bilancio dell’Associazione e proceduto al rinnovo delle cariche associative.

In particolare è stato riconfermato alla Presidenza dell’associazione Massimiliano Pucci con il voto unanime dell’Assemblea che sarà affiancato dal Dott. Armando Iaccarino eletto Vicepresidente vicario.

Sul rinnovo delle cariche all’interno delle Sezioni Astro, l’Assemblea ha confermato Sergio Milesi alla guida della Sezione Puro Intrattenimento mentre per la Sezione GADS è stato eletto ad interim il Dott. Pietro Ferrara.

Riconfermati anche Marco Zega per la Sezione Concessionari ADI e Massimiliano Pucci ad interim per la Sezione Retail.

L’Associazione ringrazia gli iscritti per la partecipazione all’Assemblea e dà appuntamento al prossimo 10 ottobre per l’evento di presentazione del nuovo Report CGIA Mestre che si terrà a Roma presso Palazzo Wedekind e a novembre, a Bologna, per l’evento -organizzato sempre in collaborazione con CGIA Mestre- in cui verrà presentata la piattaforma messa a punto in tema di certificazione e bilanci ESG, elementi questi che si apprestano a diventare sempre più essenziali per un futuro del settore sempre più sostenibile.

PressGiochi