Apparecchi con vincita in denaro: dal primo aprile nuovo Codice Ateco

Si rende noto che a far data dal 1°Aprile 2025 partirà a livello operativo la nuova classificazione Ateco 2025 che prevede il nuovo Codice ateco 92.00.01 per l’attività di gestione

Si rende noto che a far data dal 1°Aprile 2025 partirà a livello operativo la nuova classificazione Ateco 2025 che prevede il nuovo Codice ateco 92.00.01 per l’attività di gestione di apparecchi con vincita in denaro.

La modifica è entrata in vigore il 1°Gennaio 2025 ma solo a far data dal 1°Aprile 2025 ci sarà l’obbligo di utilizzare la nuova classificazione Ateco. L’aggiornamento dei codici verrà effettuato, anche per le aziende già attive, automaticamente dalle Camere di Commercio senza bisogno di adempimenti da parte delle aziende che saranno comunque informate della variazione.

In base a quanto sopra pertanto solo a far data dal 1°Aprile 2025 chi aprirà una nuova attività dovrà utilizzare il nuovo codice Ateco 92.00.01.

PressGiochi