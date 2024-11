Allwyn nomina Elena Chambers come Chief Transformation and Corporate Development Officer del Gruppo

Allwyn, leader nel settore globale del gioco, ha annunciato oggi la nomina di Elena Chambers come nuovo Chief Transformation and Corporate Development Officer del Gruppo. Elena giocherà un ruolo cruciale

Allwyn, leader nel settore globale del gioco, ha annunciato oggi la nomina di Elena Chambers come nuovo Chief Transformation and Corporate Development Officer del Gruppo. Elena giocherà un ruolo cruciale nella guida della crescita strategica e degli sforzi di trasformazione dell’azienda, contribuendo a rafforzare ulteriormente il marchio Allwyn. Ha iniziato il suo incarico il 18 novembre 2024.

Nel suo nuovo ruolo, Elena si concentrerà sull’identificazione e la gestione delle opportunità di crescita, superviserà progetti di trasformazione su larga scala, garantirà transizioni fluide e ottimizzerà le funzioni aziendali in tutta l’organizzazione. Porta con sé oltre 20 anni di esperienza nella leadership operativa, nella pianificazione strategica e nella gestione di cambiamenti organizzativi significativi.

Elena arriva in Allwyn dopo aver ricoperto il ruolo di Director of Strategy and Transformation in Virgin Media O2, uno dei maggiori fornitori di servizi mobili e di banda larga nel Regno Unito, dal giugno 2023. In questa posizione, ha guidato gli sforzi per realizzare una strategia completa per i canali e migliorare le performance commerciali. Prima di lavorare in Virgin Media O2, Elena è stata Chief Operations Officer presso 888 Holdings Plc (ora Evoke plc), dove ha gestito l’integrazione operativa post-fusione di William Hill e 888. Elena ha anche esperienza in Walgreens Boots Alliance, dove ha contribuito alla valutazione e alla definizione della roadmap per l’integrazione della divisione Wholesale.

Robert Chvátal, CEO di Allwyn Group, ha espresso il suo entusiasmo per la nomina di Elena: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Elena in Allwyn come nostro nuovo Chief Transformation and Corporate Development Officer. Elena è una leader dinamica e affermata con un forte curriculum nel guidare il cambiamento a livello aziendale. La sua esperienza nell’ottimizzazione globale del business sarà preziosa mentre continuiamo a innovare e a rendere le lotterie più coinvolgenti e socialmente impattanti.”

Elena Chambers ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: “Allwyn è un’azienda entusiasta e dinamica con una missione chiara di trasformare l’impatto delle lotterie e dei giochi casual. Sono impaziente di contribuire alla crescita strategica dell’azienda e alle sue iniziative di impatto sociale, e non vedo l’ora di lavorare con il team talentuoso per offrire lotterie e giochi ancora migliori.”

Questa nomina arriva mentre Allwyn continua a espandersi e a rafforzare la sua posizione nel mercato globale, puntando a rivoluzionare l’esperienza delle lotterie e dei giochi mantenendo un forte impegno verso la responsabilità sociale.

