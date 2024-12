Allwyn acquisisce una partecipazione di controllo nell’operatore di scommesse sportive e giochi online Novibet

Allwyn, un importante operatore di lotterie multinazionale, annuncia di aver stipulato un accordo per acquisire una quota del 51% in Logflex MT Holding Limited, il proprietario del crescente gruppo di

Allwyn, un importante operatore di lotterie multinazionale, annuncia di aver stipulato un accordo per acquisire una quota del 51% in Logflex MT Holding Limited, il proprietario del crescente gruppo di scommesse e giochi sportivi online Novibet, soggetto alle consuete approvazioni normative e antitrust.

Novibet è un affermato operatore di gioco con il proprio stack tecnologico, che ha oltre 1.000 dipendenti in hub a Malta, Grecia e Brasile e una presenza di mercato in Brasile, Cipro, Grecia, Irlanda e Messico, tra gli altri mercati.

La vincente proposta di Novibet per i clienti è supportata dalla sua attenzione all’innovazione superiore di prodotto, un’offerta basata sui dati, la velocità e la scalabilità della sua infrastruttura, contenuti localizzati e gioco responsabile.

L’acquisizione di Novibet da parte di Allwyn migliora le capacità tecnologiche del gruppo e rafforza le sue capacità nei mercati delle scommesse e dei giochi sportivi online, proseguendo con la strategia di Allwyn di effettuare acquisizioni selettive in prodotti, tecnologie e contenuti pertinenti per supportare la sua crescita. In linea con questa strategia, all’inizio di quest’anno, Allwyn ha acquisito una quota di maggioranza in Instant Win Gaming, un fornitore leader di eInstants per lotterie in tutto il mondo.

Il successo di Novibet è stato guidato dal suo team di gestione fondatore, che rimarrà responsabile della gestione dell’attività dopo il completamento della transazione. Novibet continuerà a operare come attività separata, con il suo marchio e team dirigenziale esistenti.

È previsto che l’investimento in Novibet si concluderà nella seconda metà del 2025 dopo aver ricevuto tutte le approvazioni legali e normative pertinenti, con una stima iniziale in contanti di 217 milioni di euro (soggetto alle consuete rettifiche di chiusura), più fino a 110 milioni di euro in potenziali guadagni futuri in base alle prestazioni.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha affermato: “Novibet ha dimostrato un’espansione in più mercati e una capacità di innovare, il che rafforzerà il nostro slancio e migliorerà la nostra offerta ai giocatori.

Il potenziale di innovazione di questa transazione è sostanziale poiché cerchiamo di offrire ai nostri clienti l’accesso alla migliore esperienza in assoluto nelle scommesse sportive e nei giochi online. Novibet ha un team di livello mondiale e non vediamo l’ora di capitalizzare le opportunità internazionali che ci attendono”.

George Athanasopoulos, CEO di Novibet, ha aggiunto: “Unirsi ad Allwyn segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Novibet. La dedizione di Allwyn alle opportunità di crescita è stata un fattore chiave nella nostra decisione e non vediamo l’ora di unire le loro vaste risorse e competenze con la nostra tecnologia leader e la nostra esperienza operativa. Questa partnership accelererà la nostra capacità di sviluppare soluzioni proprietarie, espandere la nostra offerta di prodotti ed estendere il nostro successo a un pubblico internazionale molto più ampio a un ritmo più veloce. Vogliamo anche riconoscere la passione e la dedizione dell’intero team Novibet, il cui incrollabile impegno per la nostra visione a lungo termine è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo. Con il loro continuo supporto, rimaniamo impegnati a fornire un valore eccezionale sia per i nostri clienti che per i nostri azionisti”.

PressGiochi