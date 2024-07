Alesse (ADM): “Agenzia ha ruolo strategico nella vigilanza nel settore dei giochi e dei tabacchi”

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha visitato la Sezione operativa territoriale di Siena. Accolto dal direttore territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria, Davide Bellosi, e dalla dirigente Paola Fusai, ha spiegato la riorganizzazione dell’Agenzia e le Riforma del territorio in corso.

Ai funzionari presenti ha evidenziato il ruolo strategico di ADM nella tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, nella lotta all’evasione fiscale e alle frodi, nella tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, nella vigilanza nel settore dei giochi e dei tabacchi. Si è, quindi, soffermato sulle attività peculiari che caratterizzano la SOT di Siena, soprattutto in ambito accise.

Infine, Alesse ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione per affrontare più efficacemente le sfide del futuro. “Gli Stati Generali che ho istituito, e che si svolgeranno con cadenza annuale, serviranno per rendere l’Agenzia più moderna e competitiva. Saranno un’occasione per ascoltare le istanze di chi opera nell’ambito delle nostre attività e per accrescere le nostre competenze” ha concluso Alesse.

PressGiochi