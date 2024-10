Alessandro Paciucci confermato membro del Comitato Esecutivo della World Lottery Association

Durante il World Lottery Summit 2024, tenutosi a Parigi dal 21 al 24 ottobre, i rappresentanti delle principali Lotterie mondiali hanno confermato Alessandro Paciucci, CEO di Lotterie Nazionali e Lottoitalia e SVP Italy Lottery Operations di IGT, come membro del Comitato Esecutivo della World Lottery Association (WLA).

La World Lottery Association, che riunisce oltre 150 associati in rappresentanza degli operatori autorizzati di tutto il mondo, si è distinta, fin dalla sua fondazione, per la promozione di una forte cooperazione tra i soci. L’Associazione ha sempre favorito il dialogo e lo scambio di informazioni, contribuendo allo sviluppo di solide relazioni istituzionali con i principali stakeholder del settore, e l’adozione di linee guida fondamentali in ambiti chiave quali la sicurezza, il Gioco Responsabile e la protezione dei giocatori.

L’elezione di Alessandro Paciucci come membro del Comitato Esecutivo della WLA rappresenta un significativo riconoscimento delle attività svolte da IGT all’interno dell’Associazione e rafforza ulteriormente il posizionamento dell’Azienda che negli ultimi dieci anni è stata l’unica rappresentante italiana all’interno del Comitato esecutivo della WLA.

