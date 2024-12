AGSI: raccolta firme per denunciare discriminazioni bancarie subite dal settore Giochi Legali

L’Associazione AGSI (Associazione Gestori Scommesse Italia) – come già annunciato in occasione del convegno del 3 dicembre- avvierà a breve una raccolta firme tra tutti gli operatori della filiera dei

L’Associazione AGSI (Associazione Gestori Scommesse Italia) – come già annunciato in occasione del convegno del 3 dicembre- avvierà a breve una raccolta firme tra tutti gli operatori della filiera dei Giochi Legali con la sottoscrizione di un documento da redigere insieme ad associazioni del settore. Si intende chiedere il sostegno anche da parte dei Concessionari per denunciare il perdurare delle discriminazioni da parte degli istituti di credito.

Le banche chiudono i conti correnti e negano l’accesso al credito alle imprese dei Giochi Legali autorizzate dallo Stato limitando addirittura, in alcuni casi, l’apertura dei rapporti bancari con i dipendenti del settore.

Tale comportamento è inaccettabile e discriminatorio e lede fortemente la possibilità di fare impresa tanto da non consentire la corretta applicazione delle linee guida per l’assolvimento delle procedure antiriciclaggio che la recente Determina Direttoriale di ADM richiede ai Concessionari.

Si ritiene, dunque, urgente e non più procrastinabile la soluzione di questo annoso problema. L’AGSI intende inviare il documento ad ADM, alla Commissione investigativa sulle banche, alla Banca d’Italia, all’ABI, all’Antitrust, al MEF, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Commissione Finanze di Camera e Senato.

PressGiochi