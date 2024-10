Affidaty e Italian Esports Association siglano una partnership per rivoluzionare il mondo degli eSports con la tecnologia blockchain

Affidaty, azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su blockchain, e Italian Esports Association (ITESPA) annunciano con orgoglio una partnership strategica destinata a trasformare il panorama degli esport in Italia. L’accordo mira a promuovere l’integrazione di tecnologie avanzate per ottimizzare la gestione operativa e finanziaria delle competizioni e delle attività connesse agli esport, portando innovazione e trasparenza al settore.

Grazie a questa collaborazione, Affidaty e Italian Esports Association intendono creare un ecosistema più efficiente, sicuro e trasparente, capace di garantire un miglioramento sostanziale nei processi gestionali e finanziari del settore esport. La blockchain, con la sua capacità unica di tracciare e verificare transazioni in tempo reale, giocherà un ruolo cruciale, fornendo livelli di sicurezza e affidabilità senza precedenti per atleti, organizzazioni, sponsor e tutte le parti coinvolte nel mercato degli esport. “L’adozione della blockchain nelle operazioni degli esport non solo renderà i processi più trasparenti, ma favorirà anche una maggiore professionalizzazione del settore a livello nazionale e internazionale,” ha dichiarato Dane Marciano, Presidente Esecutivo di Affidaty S.p.A.. “Siamo entusiasti di lavorare al fianco di ITESPA per contribuire alla crescita e all’evoluzione di un mercato in forte espansione.”

“Siamo estremamente entusiasti di avviare questa collaborazione con Affidaty”, ha dichiarato Paolo Blasi, Presidente di Italian Esports Association. “L’incontro tra il mondo degli esport e quello della blockchain apre scenari straordinari, con innumerevoli punti di contatto e potenzialità di sinergia. Questa partnership ci permette di offrire soluzioni innovative che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili, proiettando l’Italia in prima linea nel panorama internazionale degli esport e tracciando nuove traiettorie verso obiettivi sempre più ambiziosi.”.

PressGiochi