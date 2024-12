ADM: pubblicati atti relativi al bando di gara di gioco online

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato i documenti relativi alla procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per le attività e le

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato i documenti relativi alla procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il concessionario ha un rapporto commerciale o di collaborazione.

Scarica determina e documenti allegati

PressGiochi