ADM: nuove delibere sui concorsi con premi in denaro 10eLOTTO e Lotteria Italia 2024

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) ha ravvisato la necessità di prolungare il periodo di sperimentazione dei concorsi con premi speciali per il 10elotto con estrazione ad un intervallo di tempo di un ulteriore anno al fine di meglio verificare il reale andamento della raccolta.

Il direttore centrale determina quindi: i concorsi con premi speciali per il 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, disciplinati con la determinazione del 28 novembre 2023, n. 712531/RU, sono prorogati, in via sperimentale, fino al giorno 26 novembre 2025.

La seconda delibera invece:

L’ADM ravvisa l’opportunità di proseguire l’attività di promozione di Lotteria Italia 2024 fino alla data di estrazione finale.

Il direttore centrale determina quanto segue:

All’art. 11 della Determinazione Direttoriale del 13 settembre 2024, prot. n. 570626/RU, è aggiunto il seguente comma 3:

L’attribuzione di un biglietto della “Lotteria Italia” al concorrente del gioco televisivo in possesso del pacco corrispondente al valore di 5,00 euro è altresì prevista durante le trasmissioni giornaliere di “Affari tuoi”, dal 28 al 30 dicembre 2024 e dal 1° al 5 gennaio 2025.

RITENUTO, quindi, necessario prolungare il periodo di sperimentazione di un ulteriore anno al fine di meglio verificare il reale andamento della raccolta;

I concorsi con premi speciali per il 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, disciplinati con la determinazione del 28 novembre 2023, n. 712531/RU, sono prorogati, in via sperimentale, fino al giorno 26 novembre 2025. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

RITENUTA l’opportunità di proseguire la menzionata attività di promozione fino alla data di estrazione finale;

All’art. 11 della Determinazione Direttoriale del 13 settembre 2024, prot. n. 570626/RU, è aggiunto il seguente comma 3:

L’attribuzione di un biglietto della “Lotteria Italia” al concorrente del gioco televisivo in possesso del pacco corrispondente al valore di 5,00 euro è altresì prevista durante le trasmissioni giornaliere di “Affari tuoi”, dal 28 al 30 dicembre 2024 e dal 1° al 5 gennaio 2025.

