ADM: Alesse porge auguri a personale Agenzia e lo ringrazia per lavoro svolto

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha riunito oggi funzionari e dirigenti dell’Amministrazione per rivolgere loro i suoi auguri di buon Natale. L’incontro è stato l’occasione per ringraziare il personale del lavoro svolto e dei risultati raggiunti durante il 2024.

“Sin dal mio insediamento ho recepito da parte di tutte le Strutture dell’Agenzia la volontà di ridisegnare il ‘volto’ dell’Agenzia secondo i canoni della concentrazione, e non della dispersione, delle competenze, così da innalzare ancora di più il livello della qualità dei nostri servizi. Posso dirvi, con grande soddisfazione, che il lavoro svolto finora sta portando lustro all’intera Nazione e ha trovato apprezzamento tra le più alte cariche dello Stato” ha detto Alesse, che si è anche soffermato sull’importanza della formazione continua del personale e dell’assunzione di nuove figure professionali. “La riforma dell’Agenzia richiede il potenziamento delle risorse umane ed è per questo che ho chiesto al Governo di introdurre, nella Legge di bilancio, una norma che consenta di derogare al regime delle facoltà assunzionali” ha spiegato Alesse, grazie al quale quest’anno l’ADM ha assunto, tramite concorso, circa 170 nuove professionalità.

Il direttore ha aggiunto inoltre: “Ci accingiamo a bandire un nuovo concorso per oltre 400 posti e si è appena concluso il concorso a 564 posti per funzionari. Dobbiamo assumere giovani e dotarci di un sapere ancora più tecnologico per rafforzare le nostre competenze, a tutela del sistema economico e finanziario del Paese”.

Alesse ha, poi, concluso il suo intervento ribadendo l’impegno dell’Agenzia anche dal punto di vista legislativo a sostegno dell’attività del Governo. “Abbiamo offerto al Legislatore un contributo di alta qualità sulle infinite questioni giuridiche che attengono alle nostre competenze. Abbiamo determinato la riforma del settore del gioco pubblico e la revisione delle nuove disposizioni in materia doganale. Abbiamo collaborato alla stesura della nuova disciplina in materia di accise e fornito un grande contributo alla Legge di Bilancio 2025” ha terminato Alesse.

